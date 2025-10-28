T.C. ANKARA 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememiz dosyasından 15/04/2024 tarihinde vefat eden ve mirasının mirasçıları tarafından reddedildiği tespit edilen, Erzurum İli, Şenkaya İlçesi, Ormanlı Mahallesi, 44 cilt, 4 hane no 44 da nüfusa kayıtlı 19/03/1967 doğumlu Cuma ve Çiçek'den olma 11**11**248 TC kimlik numaralı mütevaffa Kenan Acar'ın terekesininT.M.K.'nun 612. Maddesi ile İ.İ.K.'nun 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiştir. Mütevaffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K Madde 218'e göre ilandan itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri, Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklardan mahkum kalacakları, Tasfiye memuru olarak Emrah Yılmazer'in atanmasına,T.M.K.'nın 612., ve İ.İ.K. 166., 180., ve 218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.