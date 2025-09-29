T.C. ANKARA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO

:

2024/1116





Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/12/2024 tarihli ilamı ile işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından mala zarar verme ve geceleyin iş yeri dokunulmazlığını bozmak suçundan CMK'nun 223/8 maddesi gereğince düşmesine; iş yerinde hırsızlık suçundan TCK'nun 142/1-b maddesi gereğince neticeten 1 YIL 9 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve TCK'nun 51. Maddesi gereğince ertelenmesine karar verilen Geronti ve İneza oğlu, 20/09/1984 Gürcistan doğumlu GOGİ ALANİA, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin

GAZETEDE

İLANEN TEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.