T.C. ANKARA 25. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan vasiyetname açılması davasında verilen duruşma ara kararı nedeniyle; Muris ORHAN GÜRDİL - 34678831550 tarafından düzenlettirilen 30/10/2019 tarih ve 14767 yevmiye nolu vasiyetname ekli duruşma gününü bildirir tebligat adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle iade edilmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Muris ORHAN GÜRDİL - 34678831550 tarafından düzenlettirilen 30/10/2019 tarih ve 14767 yevmiye nolu vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere duruşmanın bırakıldığı 29/06/2026 günü saat 09:03'de bizzat duruşmaya katılmanız, vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz taktirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu 34657832288 T.C. Kimlik numaralı ERCAN GÜRDİL ve 34660832114 T.C. Kimlik numaralı ERHAN GÜRDİL''e ilanen tebliğ olunur.



