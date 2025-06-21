Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. ANKARA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. ANKARA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
0
DOSYA NO
:
2017/328 Esas
KARAR NO
:
2025/74
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 31/01/2025 tarihli ilamı ile 5607 sayılı Yasanın 3/18-son maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Muhammed ve Melek oğlu, 1987 doğumlu, MAHMUD BARAKİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememizin Gerekçeli Kararı ve katılan vekili Av. Hatice Erol Güneş'in 14/04/2025 tarihli istinaf talebi dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
İLAN EDİLECEK GEREKÇELİ KARARIN HÜKÜM KISMI VE İSTİNAF TALEP DİLEKÇESİ
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere :
1-Sanığın 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan cezalandırılması talep edilmiş ise de,snığın hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşen Selahaddin Rawaz'a ait olduğu anlaşılan koli içinde bulunan kaçak sigaraları bilerek taşıdığına dair savunmasının aksine mahkumiyete yeterli delil elde edilemediğinden CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince
BERAATİNE
,
2-Tercümana emek ve mesaisine karşılık 1.000 TLücret takdirine, buna yönelik sarf kararı düzenlenmesine,
3-Yargılama giderinin Hazine üzerinde bırakılmasına,
4-Sanığın savunması alınmış olmakla hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına,
Dair; sanığın yüzüne karşı, katılan idare vekilinin yokluğunda, iddia makamının huzurunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya ilgilinin bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veyahut zabit katibine yapılacak sözlü beyanın zapta geçirilmesi suretiyle, cezaevinde bulunanlar için aynı süre içeresinde cezaevi idaresine dilekçe vermeleri suretiyle, Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere iddia makamının mütalaasına uygun olarak verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.
Basın No:ILN02245130
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