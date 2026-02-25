Giriş Tarihi: 25.02.2026 00:01
T.C. ANKARA 35. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
DOSYA NO
:
2024/194 Esas
KARAR NO
:
2025/363
Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi İle Yağma suçundan, Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/12/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 149/1-a, c, d maddeleri gereğince 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılan sanık Murat Şimşek hakkında verilen gerekçeli karar;
Ibrahim ve Maryama Hilowle Addow oğlu, 26/06/1986 doğumlu, müşteki
ABDIRAHMAN IBRAHIM NUR
'ın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve kararın müştekiye tebliğ edilememesi nedeniyle, kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İş bu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelinde tirajı 50.000 üstü olan gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde ilan edilerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunabileceği hususu İLAN OLUNUR. 18.02.2026
