T.C. ANKARA 35. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO

:

2024/194 Esas





KARAR NO

:

2025/363





Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi İle Yağma suçundan, Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/12/2025 tarihli ilamı ile TCK'nın 149/1-a, c, d maddeleri gereğince 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılan sanık Murat Şimşek hakkında verilen gerekçeli karar;





Ibrahim ve Maryama Hilowle Addow oğlu, 26/06/1986 doğumlu, müşteki

ABDIRAHMAN IBRAHIM NUR

'ın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve kararın müştekiye tebliğ edilememesi nedeniyle, kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



