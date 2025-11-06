T.C. ANKARA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin yukarıda 2024/251 esas ve 2025/299 karar numarası yazılı 08/07/2025 tarihli kararı ile Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan4 yıl hapis ve3.000.-TLAdlipara cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Aslan ve Kiymet oğlu, 05/04/1994 doğumlu CENGİZ BULUT tüm aramalara rağmen bulanamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilginin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi olmadığı takdirde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 03.11.2025