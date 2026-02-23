T.C. ANKARA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile davalı İSMET TOSUN, davalı SAİD VAKKAS BOZKURT, davalı YUSUF ALTINTAŞ ve davalı FATİH URGANCI ile diğer 92 davalılar aleyhine açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasında Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 2025/522 esas sayılı dosyasında yapılan inceleme neticesinde; yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin temin edilemediği anlaşılmakla

Davacı vekili dava dilekçesi ile, Dava dışı Şengül Özel'in01.01.2010-01.12.2024 ile 01.01.2014-01.12.2017 yılında Hazine Müsteşarlığına ait Oran Çankaya'da bulunan lojman binasında bina görevlisi olarak çalıştığını, Şengül ÖZEL vekili tarafından, Ankara 44. İş Mahkemesinin 20128/521 Esasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine kıdem tazminatından ve diğer alacaklardan kaynaklanan iş davası açılmış yapılan yargılama neticesinde 29.06.2021 tarih 20121/373K. sayılı kararı ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olduğunu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin söz konusu kararı ile hüküm altına alınan alacakların tahsili için Ankara 4. Genel İcra Müdürlüğü’nün2021/10476 Esas sayılı dosyası ile Şengül ÖZEL vekili tarafından idare aleyhine ilamlı icra takibi yapıldığını, icra takibi neticesi Hazine ve Maliye Bakanlığınca Ödeme Emri Belgeleri ile toplam

ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.





İşbu dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, dava dilekçesinin ilanından itibaren

