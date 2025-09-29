Giriş Tarihi: 29.09.2025 00:01
T.C. ANKARA 78. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO
:
2024/29
KARAR NO
:
2024/272
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19.11.2024 tarihli ilamı ile Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş ise de Haydar ve Emine oğlu, 10.01.1975 Çiçekdağı doğumlu sanık Murat COŞKUN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetininİLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
Hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize/herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe vermesi veya zabıt kâtibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
24.09.2025
Basın No: ILN02300992