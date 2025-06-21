T.C. ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KARAR NO :

2025/193





Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/03/2025 tarihli ilamı ile Mahmud ve Curiye oğlu, sanık Hüseyin Abid hakkında Tehdit ve Kasten Yaralama suçlarından5271 sayılı CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE karar verildiği, Ahmed ve Aişe kızı, 01/01/2002 Halep doğumlu İMEN HASAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin

GAZETEDE

İLANEN TEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.