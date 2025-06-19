T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVALI

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OĞULCAN ERKEN - Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı No:23 Refa Apartmanı İç Kapı No:7 Seyhan/ ADANA





Davacı BFL Filo Kiralama ve Otomotiv Ticaret AŞ tarafından aleyhinize Ankara 5. Genel İcra Müdürlüğü’nün 2024/53717 takip sayılı dosyasına tarafınızca yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve alacağın %20sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebiyle eldeki davanın açıldığı görülmüştür.





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliğe çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



