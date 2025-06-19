Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
:
2025/157 Esas
DAVALI
:
OĞULCAN ERKEN - Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı No:23 Refa Apartmanı İç Kapı No:7 Seyhan/ ADANA
Davacı BFL Filo Kiralama ve Otomotiv Ticaret AŞ tarafından aleyhinize Ankara 5. Genel İcra Müdürlüğü’nün 2024/53717 takip sayılı dosyasına tarafınızca yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve alacağın %20sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebiyle eldeki davanın açıldığı görülmüştür.
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliğe çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın tebliğinden itibaren HMK'nun m.122,126 ve 129 gereği usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu İHTAR OLUNUR.
Basın No:ILN02243451
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