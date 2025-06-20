T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , AYHAN ATAK ile Davalı , ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Ballıkuyumcu Mahallesi 176 ada Ada 39 nolu parselin içerisinde bulunan alan

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fen bilirkişisi Özcan POLAT'ın 13/08/2024 tarihli raporundaki krokide gösterilen alan

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