Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı
: 2023/478 Esas
Davacı , AYHAN ATAK ile Davalı , ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Ballıkuyumcu Mahallesi 176 ada Ada 39 nolu parselin içerisinde bulunan alan
(
fen bilirkişisi Özcan POLAT'ın 13/08/2024 tarihli raporundaki krokide gösterilen alan
)
; davacı Ayhan ATAK tarafından yaklaşık 20 yıl öncesinden itibaren imar ihya edilerek fasılasız ve nizasız olarak malik sıfatıyla zilliyetliğinde bulunduğu, emek ve para sarfıyla imar ve ihya ederek tarım arazisi haline getirdiği ve mahkememizden taşınmazın davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Hazineye karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.
Basın No:ILN02243992
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