Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 27.09.2025 00:01

T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

GAİPLİK İLANI
Sayı :
2023/1580 Esas

FATMANUR ÇIRAKOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAMAZAN ÇIRAKOĞLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.09.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 34234274302

ADI SOYADI : RAMAZAN ÇIRAKOĞLU

BABA ADI : HİDAYET

ANA ADI : GÜLTAZE

DOĞUM TARİHİ : 01/10/1992

DOĞUM YERİ : SUNGURLU

İKAMETGAH ADRESİ :
ilangovtr
Basın No: ILN02300225