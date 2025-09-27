Giriş Tarihi: 27.09.2025 00:01
T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
GAİPLİK İLANI
Sayı :
2023/1580 Esas
FATMANUR ÇIRAKOĞLU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAMAZAN ÇIRAKOĞLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.09.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 34234274302
ADI SOYADI : RAMAZAN ÇIRAKOĞLU
BABA ADI : HİDAYET
ANA ADI : GÜLTAZE
DOĞUM TARİHİ : 01/10/1992
DOĞUM YERİ : SUNGURLU
