T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ÇELEBİ AKYOL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AZİZ AKYOL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 31.10.2025

GAİP :





TC KİMLİK NO : 63604325436





ADI SOYADI : AZİZ AKYOL





BABA ADI : ÇELEBİ





ANA ADI : HATİCE





DOĞUM TARİHİ : 05/05/1990




