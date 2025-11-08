Yeni Şafak
T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 08.11.2025 00:01

Sayı :
2025/124 Esas
ÇELEBİ AKYOL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AZİZ AKYOL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 31.10.2025
GAİP :

TC KİMLİK NO : 63604325436

ADI SOYADI : AZİZ AKYOL

BABA ADI : ÇELEBİ

ANA ADI : HATİCE

DOĞUM TARİHİ : 05/05/1990

DOĞUM YERİ : YOZGAT
Basın No: ILN02326288