Giriş Tarihi: 08.11.2025 00:01
T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :
2025/124 Esas
ÇELEBİ AKYOL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AZİZ AKYOL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 31.10.2025
GAİP :
TC KİMLİK NO : 63604325436
ADI SOYADI : AZİZ AKYOL
BABA ADI : ÇELEBİ
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 05/05/1990
DOĞUM YERİ : YOZGAT
ilangovtr
Basın No: ILN02326288