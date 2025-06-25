T.C. ANKARA BATI 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından davalılar Ahmet Babuşcu ve arkadaşları aleyhine açılan; Ankara ili, Ayaş ilçesi, Başayaş Mah/Köy, 125 ada 19 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 167,97m²lik irtifak alanı ve 0m²lik direk yerinde davalıların hisseleri oranında kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalılar adına olan tapusunun iptali ile davacı kuruma tesciline ilişkin dava nedeniyle; Dahili davalı Ömer Başaran-10726102650 dava konusu taşınmaz hissedarı Halide Başaran mirasçısı olup, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla alınan bilirkişi raporundadavalı Halide Başaran hissesine düşen bedelin 510,90-TL olduğu, alınan bilirkişi ek raporunda kök raporda değişikliğe gidilmediğinin bildirildiği, dahili davalı Ömer Başaran'ın-10726102650 aranan şahıslar arasında yer aldığı ve yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar sarih adresi tespit edilemediğinden bu kişi yönünden dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Bu itibarla, davalı/taşınmaz hissedarı Halide Başaran mirasçısı Ömer Başaran'ın-10726102650 yukarıda özeti yapılan bedel tespit ve tescil davasına ilişkin olarak davalı/taşınmaz hissedarı sıfatıyla duruşmanın atılı bulunduğu 23/09/2025 günü saat 11:55'te bizzat duruşmaya gelmesi, gelmediği veya beyanda bulunmadığı durumda, davaya ilişkin TK.m. 31 maddesi uyarınca bu ilandan itibaren 7 gün sonra adına tebligat yapılmış sayılacağından, iki haftalık süre içerisinde varsa diyeceklerini yazılı olarak bildirmediği taktirde davayı kabul etmemiş sayılacağı ve mevcut duruma göre karar verileceği hususu TK.m. 29 uyarınca İLAN OLUNUR.