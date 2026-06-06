T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/2403 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, MEVLANA Mahalle/Köy, 102737 Ada, 2 Parsel, A BLOK 9.KAT 39 NOLU Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Proje uyarınca ve halihazır; antre+hol, salon, 4 oda, mutfak, banyo, duş, wc, çamaşır odası ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir.Proje uyarınca ve halihazır; faydalı (net) alanı 125 m2 olarak tespit edilmiştir.





Adresi : Mevlana Mh. 443 Cadde Üçgen Yaşam Konutları ABlok No:17A/39 Sincan / ANKARA





Yüzölçümü : 12.347,46 m2





Arsa Payı : 8500/1234746





İmar Durumu : Taşınmazın yer aldığı parsel:1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca;konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları;ayrık-blok nizam, E:1,70,Yençok:16 kattır.





Kıymeti : 6.400.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri dışında T.E.D.A.Ş. Tarafından konulmuş "0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(TEDAŞ lehine 99 yıl kira sözleşmesi vardır)" şerhleri mevcut olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.



