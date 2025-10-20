Giriş Tarihi: 20.10.2025 00:01
T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/87 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 63932 Ada, 2 Parsel, 23 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazaçık artırmaya ilişkin şartlara,. Satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporuna ilişkin açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/87 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Adresi : 63932 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 135 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 11.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 11:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 11:24
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:24
15/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
