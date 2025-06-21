Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. ANKARA BEŞİNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ANKARA BEŞİNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS : 2024/211
KARAR : 2025/157
Bilişim sistemler banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan sanık ÖMER KIZILTOPRAK Ramazan ve Rahime ’den olma 23/01/1988 Çermik/Diyarbakır doğumlu Nitelikli Dolandırıcılık suçundan158/1-L-Son,53/1-2-3maddeleri uyarınca 4 YIL HAPİS ve 100.000 TL ADLİ PARA CEZASI VE HAPİS CEZASININ İNFAZI TAMAMLANA KADAR BELLİ HAKLARDAN YOKSUN bırakılmasına 02/04/2025 tarihi itibariyle karar verilmiştir. Sanığın gıyabında verilen kararın dosyada bulunun adrese ve beyan ettiği adrese ve mernis adresine gönderilen tebligatlar iade edildiğinden, tebliğinin mümkün olmadığı ( AYRICA AN İTİBARİYLE UYAP SORGUSUNDA CEZAEVİ KAYDININ BULUNMADIĞI TESBİT EDİLMİŞTİR, Adana E Tipi KCİK’dan 26/11/2019 tarihinde TAHLİYE olduğu). Adana/sarıçamilçe emniyet Müdürlüğü incirlik Polis Merkez Amirliğinin 30/05/2025 tarih veE-72784385-62395-2025053012422624331Sayılı yazıları ile Ayrıca İstanbul /Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Başakşehir Polis Merkez Amirliğinin 28/05/2025 tarih ve E-99699088-62395-2025052813431533008 sayılı yazılar ile şahsin bulunmadığını ayrıldığı artık burada kalmadığı yeni adresinin tespit edilemediği Tüm aramalara rağmen kararın tebliğinin mümkün olmamıştır. Tebligatların Tanınmadığı taşındığı gerekçesiyle iade edildiği dosyada başka adresinin bulunmadığı ,tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliğinin mümkün olmadığı görülmekle, İş bu karar özetinin7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan ilk 5 büyük gazetelerden ve 5 büyük gazete internet sayfasından birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı ,2 hafta süresi içinde hüküm yönünden İstinaf nezninde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunarak İtiraz ve İstinaf edilebileceği, İtiraz ve İstinaf edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceğine ve infaza verileceğine ,gazete masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.08/04/2025
Basın No:ILN02245097
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