T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HUKUK DAİRESİ
Esas No:
2025/32
Karar No:
2025/1631
Davacı Fateme Ozbak tarafından davalı Mohammad Nazarı aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması neticesinde verilen karar davacı tarafça istinaf edilmiş, yapılan istinaf incelemesinde Dairemizce " ilk derece mahkemesi kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan davacının istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b-1 maddesi gereğince istinaf başvurusunun
ESASTAN REDDİNE
Davacı adli yardımdan yararlandığından adli yardım nedeniyle tahsili ertelenen 1.169,40 TL istinaf kanun yoluna başvuru harcı, 615,4 TL karar ve ilamharcı, 174,30 TL posta giderinden ibaret toplam 1.959,10 TL istinaf yargılama giderinin davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,
Hukuk Muhakemeleri Kanununun (20/07/2017 tarih 7035 sayılı kanunda yapılan değişiklik) 302/5 maddesine göre; "Kanun yollarından geçmek suretiyle kesinleşen kararların kesinleşme kaydı ile kesinleşme kaydı yapılan kararların yerine getirilmesi için gerekli bildirimler de ilk derece mahkemesince yapılır" hükmü gereğince dosyanın kesinleşme şerhi ve harç işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 361/1 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere" oy birliğiyle karar verildiği anlaşılmakla işbu karar ilamı özetinin davalıya tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 04.12.2025
