T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/388 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Ankara İl, Yenimahalle İlçe, İLKYERLEŞİM Mahalle/Köy, 15392 Ada, 1 Parsel, 9 Nolu Dubleks Mesken Tam Hisse Satılacaktır.





Adresi : İlkyerleşim Mah. 1970 Sok. Sporcular Sitesi No:18 Yenimahalle / ANKARA





Yüzölçümü : 3.431,00 m2





Arsa Payı : 132/3431





İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar Durumu: Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; E:0.90,Ayrık,İkizveya BitişikNizam,KatAdedi:2Kat'tır.





Site Özellikleri (Sporcular Sitesi) Sitede yatay kat irtifaklı, bitişik nizam 26 adet villa yer almaktadır.





Bağımsız Bölüm Özellikleri (9 bb nolu Dubleks Mesken)Kuzeydoğu-Güneybatı cephelidir. Proje uyarınca Zemin+1 katlı, halihazırda Zemin+1 kat+teras katlıdır. Betonarme konstrüksiyondur. Blok nizam villadır.





Kıymeti : 5.200.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler:



