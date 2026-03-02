Giriş Tarihi: 02.03.2026 00:01
T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/388 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Yenimahalle İlçe, İLKYERLEŞİM Mahalle/Köy, 15392 Ada, 1 Parsel, 9 Nolu Dubleks Mesken Tam Hisse Satılacaktır.
Adresi : İlkyerleşim Mah. 1970 Sok. Sporcular Sitesi No:18 Yenimahalle / ANKARA
Yüzölçümü : 3.431,00 m2
Arsa Payı : 132/3431
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar Durumu: Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; E:0.90,Ayrık,İkizveya BitişikNizam,KatAdedi:2Kat'tır.
Site Özellikleri (Sporcular Sitesi) Sitede yatay kat irtifaklı, bitişik nizam 26 adet villa yer almaktadır.
Bağımsız Bölüm Özellikleri (9 bb nolu Dubleks Mesken)Kuzeydoğu-Güneybatı cephelidir. Proje uyarınca Zemin+1 katlı, halihazırda Zemin+1 kat+teras katlıdır. Betonarme konstrüksiyondur. Blok nizam villadır.
Kıymeti : 5.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:23
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:23
25/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
