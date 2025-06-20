T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2018/275 Esas, 2021/2468 Karar sayılı dosyasından verilen satış kararı gereğince, Memurluğumuzun 2025/125 Ortaklığın Giderilmesi Satışsayılı dosyasında satış işlemlerine başlanılan Ankara ili, Çankaya İlçesi, Yenikent Mahallesi, 42576 Ada, 15 Parsel, Tam Arsa Paylı, 3.330,00 m² Yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmazın tapu kaydında hissedar olarak görünen MUSA ŞİRİN(Hayri oğlu), ŞAHİN ŞENER (Mustafa oğlu), MEHMET ORHAN BUMİN (Sabri oğlu), PEMPE ÖZTÜRK (Nuri kızı), ANNA MARİA SELMA MONİKA KARAKAŞ (Rudolf Edvard kızı)'a Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2018/275 Esas sayılı dosyasında yapılan yargılama sırasında tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi ve gerekçeli kararın ilanen tebliğ edildiği, Memurluğumuzca da yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Memurluğumuzca 14/05/2025 tarihli kıymet takdiri raporuna göre

Ankara ili, Çankaya İlçesi, Yenikent Mahallesi, 42576 Ada, 15 Parsel,Tam Arsa Paylı, 3.330,00 m² Yüzölçümlü, Arsa vasıflı

taşınmazın kıymet takdiri

99.900.000,00 TL

olarak belirlenmiş olup, gazete ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kıymet takdirine itiraz davası açılması, aksi takdirde hissedarlar

MUSA ŞİRİN(Hayri oğlu), ŞAHİN ŞENER (Mustafa oğlu), MEHMET ORHAN BUMİN (Sabri oğlu), PEMPE ÖZTÜRK (Nuri kızı), ANNA MARİA SELMA MONİKA KARAKAŞ (Rudolf Edvard kızı)