T.C. ANKARA1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , İHSANİYE GEDİK ile Davalılar , ABDULLAH GEDİK ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Davalı Bahri ve Nuriye' den olma,29.04.1980doğumlu, Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Karakız mah./köyü nüfusunda kayıtlı 17669862320 T.C. Nolu Erdoğan GEDİK'e tebliğat yapılamaması sebebiyle adresi meçhul sayılarak dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Davacı vekilinin dilekçesi ile,

Muris Ahmet GEDİK'in;Vakıfbank Ege Mahallesi Şubesinde, Ziraat Bankası Natoyolu Şubesinde, ING Bank'ta, bulunan hesapları üzerindeki iştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmesini, murisin diğer bankalarda hesabının bulunup bulunmadığının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılmasını, diğer bankalarda hesabının bulunması durumunda bu hesapları üzerindeki iştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmesini, Ankara ili Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi 50998 Ada 3 parselde kayıtlı 6 numaralı bağımsız bölüm ,07 ACC 17 plaka sayılı Ford marka araç üzerindeki miras ortaklığının rıza en taksim mümkün olmadığından satış suretiyle giderilmesini talep edilmiş olup,

Davalılardan Erdoğan GEDİK ve Elif ÇINAR'a





"TMK 644. MADDESİ UYARINCA 1 AYLIK SÜRE İÇİNDE EL BİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN DEVAMINI HAKLI KILACAK BİR İTİRAZ İLERİ SÜRÜLMEDİĞİ VEYA BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE PAYLAŞMA DAVASI AÇILMADIĞI TAKDİRDE İSTEM KONUSU MAL ÜZERİNDEKİ EL BİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARAR VERİLECEĞİ HUSUSU

tarafınıza ihtar ile tebliğ olunur" şerhi işlenmiş olup,