T.C. ANTALYA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı NÜKTE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan Mahkememizdeki ortaklığından giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında hissedar olarak bulunduğu Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kırcami Mahallesi'nde yer alan 28285 ada, 23 parsel no'lu 6933,59 metrekare yüzölçümlü taşınmaz yönünden alınan08/02/2026 tarihli bilirkişi raporunda Dava konusu Kırcami Mahallesi 28285 ada 23 parsel hissedar sayısına göre aynen taksim veya ivaz ilavesi suretiyle ifrazı mevcut yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde mümkün değildir. ORTAKLIK SATIŞ YOLUYLA giderilebilir.hususu tespit edilmiş olup,belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 2 hafta kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve duruşmanın atılı bulunduğu 17/12/2026 günü saat 09:30'da mahkememizde hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yargılamanın yokluğunda yürütüleceği hususlarının ihtarı İLANEN tebliğ olunur.