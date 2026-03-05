TC. ANTALYA 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/246





Karar No: 2025/596









İLAN





Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan sanık Abdularifve Meryem oğlu 10/11/1997 Bahçelievler D.lu METİN MÜLTİZAN SOYER Mahkememizin 03/10/2025tarih ve 2025/246 esas, 2025/596 karar sayılı kararıyla





Somut olayda, sanığın ele geçen uyuşturucu maddeleri kaba üst araması yapılmadan kendi rızasıyla kolluk kuvvetlerine teslim ettiği, zira uyuşturucu maddelerin sentetik kannabinoid olması nedeniyle küçük kağıt parçası şeklinde olacağından kaba üst araması ile bulunabilmesi mümkün olmadığı, bu şekliyle kendi suçunun meydana çıkmasına yardımcı olduğu kanaatine varılmakla, cezasında etkin pişmanlık derkenar başlıklı 5237 sayılı TCK'nın 192/3 maddesi gereğince takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak

1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,





S

anık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. Maddesininbirinci ve ikinci fıkraları ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin

UYGULANMASINA,





Sanığa Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/454 Esas 2021/531 Karar sayılı ilamı ile Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiği, bu kararın 06/12/2021 tarihinde kesinleşen ilam uyarınca 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince tekerrür nedeniyle sanık hakkında hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre

ÇEKTİRİLMESİNE,

cezasının infazından sonra hükümlü hakkında 5275 sayılı CGTİHK'nın 108/4 maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbirinin

UYGULANMASINA,

karar verildiği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilmediğinden kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,



