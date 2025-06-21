T.C. ANTALYA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :

2024/333





KARAR NO :

2025/438





KARAR TARİHİ :

20/05/2025





İ L A N





Sanık

Tekin Teke

'nin üzerine atılı

hükümlü veya tutuklunun kaçması

suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan

5275 sayılı CGTİK'nın

105/A-8. Maddesi yollamasıyla

TCK 292/1 maddesi gereği suçun işleniş biçimi nazara alınarak takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,





Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni sayılarak cezasının TCK’nın 62/1 maddesi gereği taktiren 1/6 oranında indirilerek

5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,



