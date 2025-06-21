Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. ANTALYA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. ANTALYA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO :
2024/333
KARAR NO :
2025/438
KARAR TARİHİ :
20/05/2025
İ L A N
Sanık
Tekin Teke
'nin üzerine atılı
hükümlü veya tutuklunun kaçması
suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan
5275 sayılı CGTİK'nın
105/A-8. Maddesi yollamasıyla
TCK 292/1 maddesi gereği suçun işleniş biçimi nazara alınarak takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni sayılarak cezasının TCK’nın 62/1 maddesi gereği taktiren 1/6 oranında indirilerek
5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
Sanığa verilen hapis cezasının yasal sonucu olarak sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında, TCK'nın 53. Maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına, Sanığın Zile Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/128 esas ve 2021/558 karar sayılı dosyasında aldığı 29/03/2022 tarihinde kesinleşen 10 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyeti nedeniyle TCK'nın 58. maddesi uyarınca cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infazına, cezasının infazından sonra denetim serbestlik tedbirinin uygulanmasına Gerekçeli kararın tebliği için sanık TEKİN TEKE'nin (Muhittin ve Melek oğlu, 09/04/1946 GÜRÜN doğumlu) bildirdiği adresine çıkartılan tebligatın iade gelmesi, adres araştırmasın olumsuz sonuçlanması ve sanığın yeni adresini Mahkememize bildirmemesi neticesinde sanığın adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli karar tebliğinin yapılamadığı; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, iş bu ilan metni, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur.17/06/2025
Basın No:ILN02245064
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