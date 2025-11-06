T.C. ANTALYA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2025/553 03.11.2025





Karar No: 2025/576









Kişinin, Kamu Gör. veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumu Çalışanı Olarak Tanıtması/Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Ol. Söylemesi ile Bilişim Sist. Banka, Kredi Kurum. Araç Olarak Kul. Suretiyle Dolandırıcılık, sanık Berat KURŞUN hakkında yapılan yargılama sonunda;





Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09.09.2025 tarihli kararıileTCK.158/1-F-L-son, 43/1,52/2,4.md. gereğince, sanık hakkında5 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 122.200,00.TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53/1-2-3.maddeleri gereğince, Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakmasına, TCK.58/6.md. uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infazına, infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.





Vedat ve Selma oğlu 07.11.1995 Konak d.lu, Elazığ-Palu -Büyükçaltı n.k.lı. Berat KURŞUN hakkında mahkememizce verilen gerekçeli karar, tebliği için sanığın savunmasında vermiş olduğu adresine tebligat çıkarıldığı, bila tebliğ iade edildiği ve sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve yeni bir adresi de tespit edilemediği anlaşılmıştır.





1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30,31. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde trajı yüksek ve dağıtım yapan gazetelerden birinde, Genel İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,



