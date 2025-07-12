Giriş Tarihi: 12.07.2025 00:01
T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/183 Esas
DAVALI
:
İBRAHİM ERKEN- 239******874 T.C Merkez Mah. Kağıthane Cad. No:89 İç Kapı No:1Kağıthane/ İSTANBUL
Dava konusu Sinop ili, Ayancık ilçesi, Çayiçi mahallesi, 381 ada 12 parsel ile 381 ada 15 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte açık artırma yoluyla yapılacak satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, iş bu ilan yayınlanma tarihinden 7 gün sonra tarafınıza gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.04/07/2025
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Basın No: ILN02258419