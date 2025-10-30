Giriş Tarihi: 30.10.2025 00:01
T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :
TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) Genel Müdürlüğü
TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 09/03/2022 tarih 10-554 nolu kamulaştırma kararına istinaden taşınmazların kamulaştıra işlemlerini teminen Genel Müdürlük Yönetim Kurulunun 09/03/2022 Tarih ve 10-554No’lu
Kamu Yararı Kararı
alınmış, bu karar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 01.02.2018 Tarih ve301sayılı
“Olur”
yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
|Dosya No
|Taşınmaz Bilgileri
|Taşınmaz Maliki
|Hissesi
|Ada ve Parsel No
|Taşınmaz Vasfı
|Taşınmazın Yüzölçümü
|Daimi İrtifak Hakkı
|2025/326E
|Aydın İli İncirliova İlçesi İsafakılar Mahallesi
|MERAL GÜLSEVEN
|TAMAMI
|162 Ada 25 Parsel
|Tarla
|13.010,81 m2
|902,17 m2
|2025/327E
|Aydın İli İncirliova İlçesi Arapdere Mahallesi
|SEMİHA VAROL
|TAMAMI
|144 Ada 35 Parsel
|Tarla
|8616,16 m2
|758,84 m2
