T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 30.10.2025 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :

TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) Genel Müdürlüğü

TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 09/03/2022 tarih 10-554 nolu kamulaştırma kararına istinaden taşınmazların kamulaştıra işlemlerini teminen Genel Müdürlük Yönetim Kurulunun 09/03/2022 Tarih ve 10-554No’lu
Kamu Yararı Kararı
alınmış, bu karar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 01.02.2018 Tarih ve301sayılı
“Olur”
yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
Dosya NoTaşınmaz BilgileriTaşınmaz MalikiHissesiAda ve Parsel NoTaşınmaz VasfıTaşınmazın YüzölçümüDaimi İrtifak Hakkı
2025/326EAydın İli İncirliova İlçesi İsafakılar MahallesiMERAL GÜLSEVENTAMAMI162 Ada 25 ParselTarla13.010,81 m2902,17 m2
2025/327EAydın İli İncirliova İlçesi Arapdere MahallesiSEMİHA VAROLTAMAMI144 Ada 35 ParselTarla8616,16 m2758,84 m2
