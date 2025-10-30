T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :





TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) Genel Müdürlüğü





TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 09/03/2022 tarih 10-554 nolu kamulaştırma kararına istinaden taşınmazların kamulaştıra işlemlerini teminen Genel Müdürlük Yönetim Kurulunun 09/03/2022 Tarih ve 10-554No’lu

Kamu Yararı Kararı

alınmış, bu karar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 01.02.2018 Tarih ve301sayılı

“Olur”