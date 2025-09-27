T.C. AYDIN 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 09.05.2025 tarih, 2024/2 Esas, 2025/264 Karar sayılı kararı ile Kamu Malına Zarar Verme suçundan Sanıklarlar; Habib ve Maria oğlu, 1992 Afganistan doğumlu MUHAMMED TÜRKMENİ, Abdulllah ve Hatice oğlu, 1988 Dağıstan doğumlu MUHAMMET UMMALATO, Muhammed ve Ayne oğlu, 1986 Kırgızistan doğumlu ŞAMİL GABZATOV, Ömer ve Asinat oğlu 1986 Dağıstan doğumlu YURUSKUL BEYŞİN ALİYEV hakkında yapılan yargılama sonucunda, Kamu Malına Zarar Verme suçundan Düşme kararı verilmiş, tebliğden itibaren iki hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm Sanıklar; MUHAMMED TÜRKMENİ, MUHAMMET UMMALATO, ŞAMİL GABZATOV, YURUSKUL BEYŞİN ALİYEV'e tüm aramalara rağmen sanıkların bulunamadığı, Mahkememizin 09.05.2025 tarih, 2024/2 Esas, 2025/264 Karar sayılı kararı ile Katılan Göç İdaresi Başkanlığı Vekili Av. Fatma KUNT ÜNSAL'ın 24.06.2025 tarihli istinaf talebi tebliğ yapılamadığı anlaşıldığından, Dair; tarafların yokluğunda, Cumhuriyet Savcısının huzurunda, isteme uygun, gerekçeli kararın tebliğden itibaren tüm ilgililerin 2 hafta içinde, mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye dilekçe verilmesi yada tutanak düzenlenmesi kaydıyla zabıt katibine müracaat edilmesi, cezaevinde bulunulması halinde mahkememize gönderilmek üzere Cezaevi idaresine dilekçe verilmesi ya da tutanak tutulmak kaydıyla memura beyanda bulunulması suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. (İş bu karara karşı yukarıda belirtilen şekilde ve süresinde yasal yollara başvurulmaması halinde, karar kesinleştirilecektir) Şeklinde karar verilmiş olup,7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29 ,30 ve müteakip maddesi gereğince hüküm özeti ve Katılan kurum istinaf talebinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ve Katılan kurum istinaf talebinin ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.