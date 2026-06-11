T.C. BAKIRKÖY 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN





Ekrem ve Alime oğlu, 04/05/1985 Çumra doğumlu, Konya, Çumra, Arıkören nüfusunda Kayıtlı İsmail CAN hakkındaBakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/09/2025 tarih,

2023/139 Esas, 2025/573 karar

sayılı kararı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan, 359/a maddesi uyarınca Beraatine,359/b maddesi uyarınca 3 YIL 1 AY 15 GÜN hapis cezasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir.





Katılan Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen beraat kararına karşı istinaf istinaf talebinde bulunulmuştur.





İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETE VE İNTERNETTE İLANEN TEBLİĞİNE,





İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 haftalık süreiçinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.





İş bu İlan metninin7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



