Giriş Tarihi: 11.06.2026 00:01
T.C. BAKIRKÖY 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
Ekrem ve Alime oğlu, 04/05/1985 Çumra doğumlu, Konya, Çumra, Arıkören nüfusunda Kayıtlı İsmail CAN hakkındaBakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/09/2025 tarih,
2023/139 Esas, 2025/573 karar
sayılı kararı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan, 359/a maddesi uyarınca Beraatine,359/b maddesi uyarınca 3 YIL 1 AY 15 GÜN hapis cezasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir.
Katılan Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen beraat kararına karşı istinaf istinaf talebinde bulunulmuştur.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETE VE İNTERNETTE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 haftalık süreiçinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
İş bu İlan metninin7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa, kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılması ile 2 haftalık süreiçinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceğihususu ilanen tebliğ olunur. 08/06/2026
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Basın No: ILN02484563