Giriş Tarihi: 20.06.2026 00:01
T.C. BAKIRKÖY 18. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BAKIRKÖY 18. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2026/197 Esas
Ahmet ve Kamile'den olma 01/07/1903 Manastır Doğumlu, 11/07/1970 tarihinde vefat eden Saffet BOZKAYA'nın 1. 2.ve 3. Zümre mirasçıları tespit edilemediğinden; mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 18. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/197 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın hazineye devir edileceği ilanen duyurulur.
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Basın No: ILN02492298