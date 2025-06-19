T.C. BAKIRKÖY 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı :2018/470 Esas

SAYIN MEVLÜT TOPALCI





Davacı, PAŞA BAYRAM tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. D

urusma Günü: 09/07/2025 günü saat: 11:30'da