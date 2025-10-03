T.C. BAKIRKÖY 21. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :

2022/20 Esas





Parada Sahtecilik suçundan sanık FARID IMRANLI hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda TCK 197/1, 62/1, 52/2, 53 maddelerinin tatbiki ile 2 yıl 1 ay hapis ve 1.000 TL adli para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş, gıyabında verilen karar Mubarız ve Arzu oğlu 18/08/1993 doğumlu sanık FARID IMRANLI'a gösterdiği adreslerde ve yapılan adres araştırmasında tebliğine yarar açık adresi bulunmadığından tebliğ edilememiş olup;



