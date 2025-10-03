Giriş Tarihi: 03.10.2025 00:01
T.C. BAKIRKÖY 21. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İLAN
Dosya No :
2022/20 Esas
Parada Sahtecilik suçundan sanık FARID IMRANLI hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda TCK 197/1, 62/1, 52/2, 53 maddelerinin tatbiki ile 2 yıl 1 ay hapis ve 1.000 TL adli para cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş, gıyabında verilen karar Mubarız ve Arzu oğlu 18/08/1993 doğumlu sanık FARID IMRANLI'a gösterdiği adreslerde ve yapılan adres araştırmasında tebliğine yarar açık adresi bulunmadığından tebliğ edilememiş olup;
7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde usulünce sözlü veya yazılı Mahkememize veya bulunduğu yer en yakın Mahkemesine başvurmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur.29/09/2025
Basın No: ILN02304793