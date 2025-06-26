T.C. BAKIRKÖY 28.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2024/139





Karar No :2025/298





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KARAR ÖZETİ





Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/139-2025/298 karar sayılı ilamı ile Mağdur Sanık AMMAR EL ABDULLAH hakkında Kasten yaralama suçundan TCK 86/1,86/3-e,87/3,29,62 mad.ger.1 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına CMK 231/5 mad.ger. Hükmün Açıklanmasına geri bırakılmasına karar verilmiş olup ,Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-



