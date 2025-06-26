Giriş Tarihi: 26.06.2025 00:01
T.C. BAKIRKÖY 28.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 28.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No :2024/139
Karar No :2025/298
İLAN
KARAR ÖZETİ
Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/139-2025/298 karar sayılı ilamı ile Mağdur Sanık AMMAR EL ABDULLAH hakkında Kasten yaralama suçundan TCK 86/1,86/3-e,87/3,29,62 mad.ger.1 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına CMK 231/5 mad.ger. Hükmün Açıklanmasına geri bırakılmasına karar verilmiş olup ,Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-
2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.24/06/2025
Basın No:ILN02248086
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