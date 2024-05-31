T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO

:

2022/193 Esas





KARAR NO

:

2023/242





Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 04/07/2023 tarihli ilamı ile; 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 3/1, 3/10,TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince 10 Ay Tecilli Hapis 20 TL adli para cezası ile cezalandırılan Kemal ve Emine oğlu, 01/02/1974 doğumlu, Bitlis, Mutki, Erler CEVDET UNAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



