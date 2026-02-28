Giriş Tarihi: 28.02.2026 00:01
T.C. BAKIRKÖY 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.21655289-2026/6-Ceza Dava Dosyası
İLAN
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Naydig ve Maksim oğlu,19/04/1991 Ukranya d.lu,müşteki NAYDİG MAKSİM VADİMOVİÇ hakkındaki;
Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda,sanık hakkında 03/02/2026 tarih,2026/6 E.-2026/53 K.sayılı ilamı ile 5237 SY.TCK'nun 142/2-h,53/1,53/1-a,b,d,e,58/6 maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası kararı,5237 SY.TCK'nun 116/1,53/1,53/1-a,b,d,e,58/6 maddeleri uyarınca 6 ay hapis cezası kararı müştekinin yokluğunda verilmiştir.Karar,sanığın 09/02/2026 tarihli istinaf dilekçesi ile istinaf edilmiştir.Müştekinin tebliğe yarar yurt içi ve yurt dışı açık adresi bulunmadığından müştekiye ulaşılamamış olup;tebliğ işlemi yapılamamıştır.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca
YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Gerekçeli kararın,sanığın istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra müşteki Naydig Maksim Vadimoviç'eİlişkin, talebe uygun olarak, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememiz kalemine yada bulunulan yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi kalemine başvurularak veya bulunduğu yer ceza infaz kurumu müdürlüğüne verilecek dilekçe ile yada tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunularak hükme karşı istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen kararmüştekinin yokluğunda, sanığın yüzüne karşı iddia makamının huzurunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı ve sanığın istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi vermediği takdirde kararın İstinaf Mahkemesine gönderileceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 26.02.2026
