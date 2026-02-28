T.C. BAKIRKÖY 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.21655289-2026/6-Ceza Dava Dosyası





İLAN









Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Naydig ve Maksim oğlu,19/04/1991 Ukranya d.lu,müşteki NAYDİG MAKSİM VADİMOVİÇ hakkındaki;





Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda,sanık hakkında 03/02/2026 tarih,2026/6 E.-2026/53 K.sayılı ilamı ile 5237 SY.TCK'nun 142/2-h,53/1,53/1-a,b,d,e,58/6 maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası kararı,5237 SY.TCK'nun 116/1,53/1,53/1-a,b,d,e,58/6 maddeleri uyarınca 6 ay hapis cezası kararı müştekinin yokluğunda verilmiştir.Karar,sanığın 09/02/2026 tarihli istinaf dilekçesi ile istinaf edilmiştir.Müştekinin tebliğe yarar yurt içi ve yurt dışı açık adresi bulunmadığından müştekiye ulaşılamamış olup;tebliğ işlemi yapılamamıştır.





İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca

YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



