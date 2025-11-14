T.C. BAKIRKÖY 5 AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No :

2019/623





Karar No

: 2023/705





Davacı Vedat MÜKYEN tarafından tarafından davalı Gözde AYKUTALP aleyhine açılan Soybağının Reddi davası sonunda verilen karar gereğince;





1-Davanın KABULÜNE,





Karsili, Susuzilçesi, Büyük Çatak mah. köyü C. 7 H.199nüfusuna kayıtlı, Süleyman ve Döne oğlu, 13/12/1984 doğumlu 49648317798 TC. Kimlik no.lu davacı VEDAT MÜKYEN'in, aynı yerde nüfusa kayıtlı, 19/03/2015doğumlu, 52516565948 TC. kimlik no.lu ŞENGÜL MİNA MÜKYEN'in BABASI OLMADIĞININ TESPİTİNE,





2-Davacı tarafından yapılan 108,80 TL. harç, 3700 TL.ATK. Test ücreti, 522,80 TL. posta masrafı olmak üzere toplam 4.331,60 TL. yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,



