T.C. BAKIRKÖY 5 AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
Esas No :
2019/623
Karar No
: 2023/705
Davacı Vedat MÜKYEN tarafından tarafından davalı Gözde AYKUTALP aleyhine açılan Soybağının Reddi davası sonunda verilen karar gereğince;
1-Davanın KABULÜNE,
Karsili, Susuzilçesi, Büyük Çatak mah. köyü C. 7 H.199nüfusuna kayıtlı, Süleyman ve Döne oğlu, 13/12/1984 doğumlu 49648317798 TC. Kimlik no.lu davacı VEDAT MÜKYEN'in, aynı yerde nüfusa kayıtlı, 19/03/2015doğumlu, 52516565948 TC. kimlik no.lu ŞENGÜL MİNA MÜKYEN'in BABASI OLMADIĞININ TESPİTİNE,
2-Davacı tarafından yapılan 108,80 TL. harç, 3700 TL.ATK. Test ücreti, 522,80 TL. posta masrafı olmak üzere toplam 4.331,60 TL. yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Dair, karar verilmiş olup, adresi tespit edilemeyen davalı Gözde AYKUTALP'e kararın ilan tarihinden itibaren 1 hafta sonra sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluyla incelenmesi talebiyle müracaat edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.28/08/2025
