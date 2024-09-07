T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

34ECH956 Plakalı, 2020 Model, RENAULT Marka, TRAFİC-L Tipli, M9RV710C141749 Motor No'lu, VF1JL000066544899 Şasi No'lu,Dizel, Manuel Vites, Motor Gücü 107HP, Motor Hacmi 1997cm3, Rengi Beyaz





BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;





ÖNEMLİ BİLGİ:





Araca ait ANAHTAR ve RUHSAT yok, araç kapıları açık, ÇALIŞTIRILAMADI, motor aksamı görüntülendi, Detaylı bir TEKNİK inceleme için ARACIN hiçbir parçası (MOTOR KAPAĞI, ÜST KAPAK v.s) benzeri parçalar sökülememiş ve incelenememiştir. Aracın genel durumu dikkate alındığında, otoparktaki konumu, yerleştirme durumu fiziki şartların yetersizliği v.s nedeniyle Normal Kullanım Şartlarında Oluşan Görselliğini ve Teknik İşleyişini Etkileyecek Aşınma ve Yıpranmalar DETAYLI bir şekilde incelenip tespit edilememiştir.





MEKANİK-KAPORTA KONTROL:





Motordan önemli her hangi bir parçanın SÖKÜLMEDİĞİ görüldü. Elektro-motor aksamındaki eksikler tespit edilemedi.





GENEL GÖRÜNÜM:





Görselinde HASAR/VURUK görülmemekte, ön ve arka tamponda küçük küçük ÇİZİKLER var, araç geneli boyada güneş solgunluğu ve yer yer küçük ÇİZİKLER var, jantlar iyi, lastikler % 20 kullanılır durumda. Göstergeler paneli ve iç döşemeler temiz, araç emsallerine göre İYİ durumda.



