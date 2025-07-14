T.C. BALIKESİR 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :

2024/586





KARAR NO

:

2025/234





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Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık MENEKŞE UZER hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda;





Sanığın Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sonuç olarak 5237 sayılı TCK'nun 145//1-f ve 158/1-son maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis ve 12.020,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği sanık Dursun ve Havana Kızı 01/04/1999 doğumlu, MENEKŞE UZER'in dosyada tebligata yarar açık adresinin bulunmadığı, yapılan araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, işbu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca yurt genelinde yayın yapan bir gazetede ilanen tebliğine,



