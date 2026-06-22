Giriş Tarihi: 22.06.2026 00:01
T.C. BANDIRMA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BANDIRMA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO :
2026/15 Tereke
Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa MEHMET SÖYLER'in tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, AYVANSARAY mah/köy 52 Cilt, 4874 Aile sıra no 9 sırada nüfusa kayıtlı 21/07/1952 doğumlu 26/01/2022 tarihinde vefat eden müteveffa MEHMET SÖYLER
hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2026/15 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02492528