T.C. BANDIRMA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N









ESAS NO :

2026/15 Tereke





Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa MEHMET SÖYLER'in tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;





İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, AYVANSARAY mah/köy 52 Cilt, 4874 Aile sıra no 9 sırada nüfusa kayıtlı 21/07/1952 doğumlu 26/01/2022 tarihinde vefat eden müteveffa MEHMET SÖYLER