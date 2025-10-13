T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeni Şafak
Giriş Tarihi: 13.10.2025 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO :
2025/713 Esas

 Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 30/09/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

12025/713Belgin Erozan, Soner Coşkun, Türkan DumanTabanözü107 ada 19 parselTarla
114,11 m² daimi irtifak

536,38 m² geçici irtifak
22025/714Bayram Nalbant, Şenol Nalbant,Onur Nalbant, Oktay Nalbant,Meryem NalbantTabanözü107 ada 23 parselTarla
3,54 m² daimi irtifak

21,43 m² geçici irtifak
32025/715Havva Altuntaş, Adil ÖzçelikTabanözü107 ada 24 parselTarla
294,26 m² daimi irtifak

729,89 m² geçici irtifak
42025/716Ahmet Karabaş, Ayşe Bacak, Batuhan Karabaş, Celal Karabaş, Emine Karadağ, Esma Yıldız, Feride Karabaş, Hatice Yenikomşu, Hilal Kocadere, Mustafa Karabaş, Muzaffer Karabaş, Selma Nane, Zafer YuvarlaktaşTabanözü108 ada 7 parselSamanhane veTarla
0,37m² daimi irtifak

48,63 m² geçici irtifak
52025/717Adil ÖzçelikTabanözü107 ada 18 parselTarla72,5 m² daimi irtifak
62025/718Oktay ErozanTabanözü108 ada 8 parselBostan44,36 m² daimi irtifak
72025/719Feride KarabaşTabanözü107 ada 12 parselTarla19,69 m² daimi irtifak
82025/720Ayşe Karahan, Erol Germekaş, Fadime Yavuz, Mustafa Germekaş, Münevver Dereli, Remzi Germekaş, Selim Germekaş, Yeşim GermekaşTabanözü107 ada 11 parselBostan6,1 m² daimi irtifak
92025/721Cemal Erozan,Hatice Erozan, Haticei Konyalıoğlu, Muammer Erozan, Nurten Arslan Şerafettin ErozanTabanözü108 ada 10 parselKargir Ev ve Tarla
6,07 m² daimi irtifak

165,28 m² geçici irtifak
102025/722Ali Coşkun, Şükrü CoşkunTabanözü108 ada 11 parselTarla
3,88 m² daimi irtifak

56,94 m² geçici irtifak hakkı
112025/723Yaşar CoşkunTabanözü
108 ada 14 parsel

108 ada 12 parsel
Tarla

Tarla
53,84 m² daimi irtifak

359,56 m² geçici irtifak

9,97 m² daimi irtifak

80,94 m² geçici irtifak
122025/724Şükrü CoşkunTabanözü108 ada 15 parselTarla
16,1 m² daimi irtifak

137,34 m² geçici irtifak
132025/725Gülten Çelikyay, Tural ÇelikyayTabanözü108 ada 16 parselTarla
0,23 m² daimi irtifak

103,63 m² geçici irtifak
142025/726Yaşar NurTabanözü108 ada 22 parselTarla9,42 m² daimi irtifak
152025/727Ahmet Güner Birsöz , Ertuğ Birsöz, Nuri Sunar Birsöz, Sevil Birsöz, Tolga BirsözTabanözü108 ada 28 parselTarla
93,99 m² daimi irtifak

299,67 m² geçici irtifak
162025/728Muammer Coşkun, Şükrü CoşkunTabanözü108 ada 32 parselTarla
45,09 m² mülkiyet

3,26 m² daimi irtifak

177,17 m² geçici irtifak
172025/729Ayşe Germekaş,Cemile Germekaş, Cengiz Germekaş, Menşure Kaypak, Neşe DemirciTabanözü107 ada 10 parselBostan3,59 m² daimi irtifak
182025/730Deniz Erozan, Nurten ArslanTabanözü108 ada 34 parselTarla
57,78 m² daimi irtifak

183,92 m² geçici irtifak
192025/731Şener CoşkunTabanözü108 ada 42 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu18,52 m² mülkiyet
202025/732Emine Coşkun , Mustafa Coşkun,Şener CoşkunTabanözü108 ada 38 parselTarla14,46 m² geçici irtifak
212025/733Muharrem UğuzTabanözü111 ada 1 parselTarla
179,19 m²daimi irtifak

560,39 m² geçici irtifak
222025/734Ferdi Sarıbaş, Feridun Sarıbaş, Yılmaz SarıbaşTabanözü
111 ada 25 parsel

111 ada 24 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu
131,13 m² mülkiyet

11,46 m² mülkiyet
232025/735Hanife Kaçar,Havva Çeliker, İbrahim Uğuz, Muharrem Uğuz, Necati UğuzTabanözü111 ada 10 parselTarla
92,34 m² daimi irtifak

228,32 m² geçici irtifak
242025/736Ahmet Çelikyay, Alaattin Çelikyay, Ali Sarıbaş, Gülfidan Çelikyay, İsmail Çelikyay, Mehmet Çelikyay, Münevver Sarıbaş, Selahattin Çelikyay, Şerin ÇelikyayTabanözü
111 ada 11 parsel

111 ada 9 parsel
Tarla

Tarla
52,67 m²daimi irtifak

131,37 m² geçici irtifak

46,27 m² daimi irtifak

105,72 m² geçici irtifak
252025/737Avara Sucukları İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiTabanözü
113 ada 30 parsel

113 ada 29 parsel

113 ada 32 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu
16,68 m² mülkiyet

0,89 m² mülkiyet

3,1 m² mülkiyet
262025/738Alaattin Turhan, Cafer Turhan, Döndü Topal, Emine Acar, Emine Turhan,Esma Kabaşoğlu, Fatma Coşkun, Hatice Topsakal, Hüseyin Kendirci, Mesudiye BayramTabanözü114ada 9 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu676,79 m² mülkiyet
272025/739Ali Dursun, Ayşe Arabacı, Emine Öztürk, Nezahat TürksevTabanözü114 ada 12 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu378,28 m²mülkiyet
282025/740Alaattin Turhan, Cafer Turhan,Emine Turhan, Esma Kabaşoğlu, Fatma Coşkun, Hatice Topsakal, Hüseyin KendirciTabanözü114 ada 15 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu453,04 m² mülkiyet
