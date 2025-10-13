Giriş Tarihi: 13.10.2025 00:01
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Betül MERT tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 30/09/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|1
|2025/713
|Belgin Erozan, Soner Coşkun, Türkan Duman
|Tabanözü
|107 ada 19 parsel
|Tarla
114,11 m² daimi irtifak
536,38 m² geçici irtifak
|2
|2025/714
|Bayram Nalbant, Şenol Nalbant,Onur Nalbant, Oktay Nalbant,Meryem Nalbant
|Tabanözü
|107 ada 23 parsel
|Tarla
3,54 m² daimi irtifak
21,43 m² geçici irtifak
|3
|2025/715
|Havva Altuntaş, Adil Özçelik
|Tabanözü
|107 ada 24 parsel
|Tarla
294,26 m² daimi irtifak
729,89 m² geçici irtifak
|4
|2025/716
|Ahmet Karabaş, Ayşe Bacak, Batuhan Karabaş, Celal Karabaş, Emine Karadağ, Esma Yıldız, Feride Karabaş, Hatice Yenikomşu, Hilal Kocadere, Mustafa Karabaş, Muzaffer Karabaş, Selma Nane, Zafer Yuvarlaktaş
|Tabanözü
|108 ada 7 parsel
|Samanhane veTarla
0,37m² daimi irtifak
48,63 m² geçici irtifak
|5
|2025/717
|Adil Özçelik
|Tabanözü
|107 ada 18 parsel
|Tarla
|72,5 m² daimi irtifak
|6
|2025/718
|Oktay Erozan
|Tabanözü
|108 ada 8 parsel
|Bostan
|44,36 m² daimi irtifak
|7
|2025/719
|Feride Karabaş
|Tabanözü
|107 ada 12 parsel
|Tarla
|19,69 m² daimi irtifak
|8
|2025/720
|Ayşe Karahan, Erol Germekaş, Fadime Yavuz, Mustafa Germekaş, Münevver Dereli, Remzi Germekaş, Selim Germekaş, Yeşim Germekaş
|Tabanözü
|107 ada 11 parsel
|Bostan
|6,1 m² daimi irtifak
|9
|2025/721
|Cemal Erozan,Hatice Erozan, Haticei Konyalıoğlu, Muammer Erozan, Nurten Arslan Şerafettin Erozan
|Tabanözü
|108 ada 10 parsel
|Kargir Ev ve Tarla
6,07 m² daimi irtifak
165,28 m² geçici irtifak
|10
|2025/722
|Ali Coşkun, Şükrü Coşkun
|Tabanözü
|108 ada 11 parsel
|Tarla
3,88 m² daimi irtifak
56,94 m² geçici irtifak hakkı
|11
|2025/723
|Yaşar Coşkun
|Tabanözü
108 ada 14 parsel
108 ada 12 parsel
Tarla
Tarla
53,84 m² daimi irtifak
359,56 m² geçici irtifak
9,97 m² daimi irtifak
80,94 m² geçici irtifak
|12
|2025/724
|Şükrü Coşkun
|Tabanözü
|108 ada 15 parsel
|Tarla
16,1 m² daimi irtifak
137,34 m² geçici irtifak
|13
|2025/725
|Gülten Çelikyay, Tural Çelikyay
|Tabanözü
|108 ada 16 parsel
|Tarla
0,23 m² daimi irtifak
103,63 m² geçici irtifak
|14
|2025/726
|Yaşar Nur
|Tabanözü
|108 ada 22 parsel
|Tarla
|9,42 m² daimi irtifak
|15
|2025/727
|Ahmet Güner Birsöz , Ertuğ Birsöz, Nuri Sunar Birsöz, Sevil Birsöz, Tolga Birsöz
|Tabanözü
|108 ada 28 parsel
|Tarla
93,99 m² daimi irtifak
299,67 m² geçici irtifak
|16
|2025/728
|Muammer Coşkun, Şükrü Coşkun
|Tabanözü
|108 ada 32 parsel
|Tarla
45,09 m² mülkiyet
3,26 m² daimi irtifak
177,17 m² geçici irtifak
|17
|2025/729
|Ayşe Germekaş,Cemile Germekaş, Cengiz Germekaş, Menşure Kaypak, Neşe Demirci
|Tabanözü
|107 ada 10 parsel
|Bostan
|3,59 m² daimi irtifak
|18
|2025/730
|Deniz Erozan, Nurten Arslan
|Tabanözü
|108 ada 34 parsel
|Tarla
57,78 m² daimi irtifak
183,92 m² geçici irtifak
|19
|2025/731
|Şener Coşkun
|Tabanözü
|108 ada 42 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|18,52 m² mülkiyet
|20
|2025/732
|Emine Coşkun , Mustafa Coşkun,Şener Coşkun
|Tabanözü
|108 ada 38 parsel
|Tarla
|14,46 m² geçici irtifak
|21
|2025/733
|Muharrem Uğuz
|Tabanözü
|111 ada 1 parsel
|Tarla
179,19 m²daimi irtifak
560,39 m² geçici irtifak
|22
|2025/734
|Ferdi Sarıbaş, Feridun Sarıbaş, Yılmaz Sarıbaş
|Tabanözü
111 ada 25 parsel
111 ada 24 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
131,13 m² mülkiyet
11,46 m² mülkiyet
|23
|2025/735
|Hanife Kaçar,Havva Çeliker, İbrahim Uğuz, Muharrem Uğuz, Necati Uğuz
|Tabanözü
|111 ada 10 parsel
|Tarla
92,34 m² daimi irtifak
228,32 m² geçici irtifak
|24
|2025/736
|Ahmet Çelikyay, Alaattin Çelikyay, Ali Sarıbaş, Gülfidan Çelikyay, İsmail Çelikyay, Mehmet Çelikyay, Münevver Sarıbaş, Selahattin Çelikyay, Şerin Çelikyay
|Tabanözü
111 ada 11 parsel
111 ada 9 parsel
Tarla
Tarla
52,67 m²daimi irtifak
131,37 m² geçici irtifak
46,27 m² daimi irtifak
105,72 m² geçici irtifak
|25
|2025/737
|Avara Sucukları İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|Tabanözü
113 ada 30 parsel
113 ada 29 parsel
113 ada 32 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
16,68 m² mülkiyet
0,89 m² mülkiyet
3,1 m² mülkiyet
|26
|2025/738
|Alaattin Turhan, Cafer Turhan, Döndü Topal, Emine Acar, Emine Turhan,Esma Kabaşoğlu, Fatma Coşkun, Hatice Topsakal, Hüseyin Kendirci, Mesudiye Bayram
|Tabanözü
|114ada 9 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|676,79 m² mülkiyet
|27
|2025/739
|Ali Dursun, Ayşe Arabacı, Emine Öztürk, Nezahat Türksev
|Tabanözü
|114 ada 12 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|378,28 m²mülkiyet
|28
|2025/740
|Alaattin Turhan, Cafer Turhan,Emine Turhan, Esma Kabaşoğlu, Fatma Coşkun, Hatice Topsakal, Hüseyin Kendirci
|Tabanözü
|114 ada 15 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|453,04 m² mülkiyet