Giriş Tarihi: 11.10.2025 00:01
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Gamze Küçükay'ın tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 25/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
|Sıra No
|Esas No
|Davalılar
|Köy
|Ada Parsel
|Taşınmazın Cinsi
|Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2025/277
|Ekrem Basma, Hüseyin Basma
|Epçilerkadı
|101 ada 108 Parsel
|Tarla
|256,95 m² mülkiyet hakkı
|2
|2025/278
|Nesrin Yelken, Namık Yelken, Şennur Yelken, Mualla Yelken, İclal Bensiz, Ayşe Yelken, Ziya Yelken
Epçilerkadı
Epçilerkadı
101 ada 397 parsel
101 ada 402 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım yolu
1309,51 m² mülkiyet hakkı
109,12 m² mülkiyet hakkı
|3
|2025/279
|Şenol Gülbal, Şengül Özpehlivan, Zeynep Aksu, Ahmet Gülbal, Emire Gülbal
Epçilerkadı
Epçilerkadı
Epçilerkadı
101 ada 392 parsel
101 ada 394 parsel
101 ada 393 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
190,30 m² mülkiyet hakkı
94,56 m² mülkiyet hakkı
39,86 m² mülkiyet hakkı
|4
|2025/342
|Halil Altınbaş, Cafer Öztekin, Hüseyin Altunbaş Ayşe Özçetin, Emin Çilbaş, Özcan Altunbaş, Sefai Çiltaş, İbrahim Çiltaş, Güllü Öztekin, İbrahim Öztekin, Adem Öztekin, Sultan Akay, Remzi Gülbahar, Hanife Derya Kalyencioğlu, Umut Çilbaş, Kenan Çilbaş
|Hasanlar
|110 ada 12 parsel
|Tarla
|250,36 m² mülkiyet hakkı
|5
|2025/343
|Ayşe Özçetin, Emin Çilbaş,Çemil Altunbaş, Celal Altunbaş, Ali Osman Altunbaş, İbrahim Altunbaş, Fatma AltunbaşCemal Altunbaş, Ertan Altunbaş, Bahri Altıntop, Muzaffer Altıntop, Sefai Çiltaş, İbrahim Çiltaş, Zeliha Çümenezmez, Ürke Pamuk, Abdullah Ali Çümenezmez, Bahriye Bozkır, Mukaddes Yücetaş, Güllü Öztekin, İbrahim Öztekin, Adem Öztekin, Aynur Yıldız, Hanife Derya Kalyencioğlu,Umut Çilbaş, Kenan Çilbaş
|Hasanlar
|110 ada 13 parsel
|Tarla
640,13 m² mülkiyet hakkı
223,41 m² daimi irtifak
642,67 m² geçici irtifak
|6
|2025/344
|Ahmet Öznakip, Muzaffer Öznakip, Hüseyin Altunbaş,Kemal Gülbahar, Necati Gülbahar, Selahaddin Öztekin, Cemil Altunbaş,Celal Altunbaş, Ali Osman Altunbaş, İbrahim Altunbaş , Fatma altunbaş, Cemal Altunbaş, Ertan Altunbaş, Sultan Akay ,Remzi Gülbahar, Kezban Öznakip, Ergün Öznakip, Esra Sude Öznakip, Ezgi Öznakip
|Hasanlar
|110 ada 28 parsel
|Tarla
|116,61 m² mülkiyet hakkı
|7
|2025/345
|Mehmet Kendirci
|Hasanlar
|110 ada 31 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|83,80 m² mülkiyet hakkı
|8
|2025/346
|Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız, Emin Çilbaş, Sefai Çiltaş, İbrahim Çiltaş, Aynur Yıldız, Kadir Gündoğdu
|Hasanlar
|110 ada 35 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|276,33 m² mülkiyet hakkı
|9
|2025/347
|Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız, Emin Çilbaş, Sefai Çiltaş, İbrahim Çiltaş, Aynur Yıldız
|Hasanlar
|110 ada 36 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|20,91 m² mülkiyet hakkı
|10
|2025/348
|İsmail Özçetin, Hasan Özçetin, Hüseyin Çimenezmez, Bahri Altıntop, Muzaffer Altıntop
|Hasanlar
|110 ada 38 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
62,68 m² mülkiyet hakkı
37,08 m² daimi irtifak
|11
|2025/349
|İsmail Özçetin, Hasan Özçetin, Hüseyin Çimenezmez, Bahri Altıntop, Muzaffer Altıntop
|Hasanlar
|110 ada 39 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|37,08 m² daimi irtifak
|12
|2025/350
|Muzaffer Altıntop, Hüseyin Çimenezmez, Mehmet oğlu İbrahim Karataş, Hasan Özçetin, İsmail Özçetin, Hatice Bozkurt, Yaşar Kesim, Emine Sucu, Hava Kafar, Rukiye Şenol, İbrahim Kesim, Hanife Karataş, Bahri Altıntop, Sefai Çiltaş, İbrahim Çiltaş, Hatice Sarıçiçek, Havva Altındağ, Melahat Bayı, İbrahim Tepe
|Hasanlar
|110 ada 41 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|152,97 m² mülkiyet hakkı
|13
|2025/351
|Fatma Tepe, Havva Altındağ, İbrahim Tepe, Melahat Bayı, Fatma Tepe
|Hasanlar
|110 ada 43 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|280,12 m² mülkiyet hakkı
|14
|2025/352
|Hüseyin Çimenezmez, Emin Çilbaş, Muzaffer Altıntop, Bahri Altıntop, Sefai Çiltaş, İbrahim Çiltaş
|Hasanlar
|110 ada 46 parsel
|Tarla
|138,83 m² mülkiyet hakkı
|15
|2025/353
|Hüseyin Çimenezmez, Ahmet oğlu Ahmet Güngör, Yaşar Kesim, Emine Sucu, Hava Kafar, Rukiye Şenol, İbrahim Kesim, Hatice Sarıçiçek, Bahri Altıntop, Muzaffer Altıntop, Hanife Gündoğdu, Kadir Gündoğdu, Mehmet Gündoğdu, Fatma Altunbaş, Zeynep Pamuk
|Hasanlar
|111 ada 18 parsel
|Tarla
47,89 m² daimi irtifak
125,12 m² geçici irtifak
|16
|2025/354
|Orhan Kendirci
|Hasanlar
|111 ada 19 parsel
|Tarla
|1,37 m² daimi irtifak
|17
|2025/355
|Hasan oğlu Ahmet Sarıçiçek, Emin Çilbaş
|Hasanlar
|111 ada 22 parsel
|Tarla
|19,93 m² mülkiyet hakkı
|18
|2025/356
|Cafer Öztekin, Ahmet Öznakip, Muzaffer Öznakip, Hüseyin Altunbaş, Kemal Gülbahar, Cemil Altunbaş, Ertan Altunbaş, Güllü Öztekin, İbrahim Öztekin, Adem Öztekin, Sultan Akay, Remzi Gülbahar, Kezban Öznakip, Ergün Öznakip, Esra Sude Öznakip, Ezgi Öznakip
|Hasanlar
|111 ada 23 parsel
|Tarla
289,22 m² daimi irtifak hakkı
603,57 m² geçici irtifak
|19
|2025/357
|Kenan Çilbaş, Umut Çilbaş, Hanife Derya Kalyencioğlu, Sefai Çiltaş, Zeynep Pamuk, Fatma Altunbaş, Mehmet Gündoğdu, Kadir Gündoğdu, Hanife Gündoğdu, Mukaddes Yücetaş, Bahriye Özkır, Abdullah Ali Çümenezmez, Ürke Pamuk, Zeliha Çümenezmez, İbrahim Çiltaş, Muzaffer Altıntop, Bahri Altıntop, Ertan Altunbaş, Cemal Altunbaş, Fatma Altunbaş, İbrahim Altunbaş, Ali Osman Altunbaş, Celal Altunbaş, Cemil Altunbaş, Emin Altunbaş, Emin Çilbaş, Ayşe Özçetin, Hüseyin Altunbaş, Mehmet Güngör, İsmail Özçetin, Hasan Özçetin, Ahmet Sarıçiçek
|Hasanlar
|111 ada 24 parsel
|Tarla
107,92 m² daimi irtifak
281,34 m² geçici irtifak
|20
|2025/358
|Havva Altındağ, Fatma Tepe, Melahat Bayı, İbrahim Tepe, Hatice Sarıçiçek, Hanife Karataş, İbrahim Kesim, Rukiye Şenol, Hava Kafar, Emine Sucu, Yaşar Kesim
|Hasanlar
|112 ada 9 parsel
|Tarla
|65,08 m² geçici irtifak
|21
|2025/359
|Mehmet Özcivan
|Hasanlar
|112 ada 4 parsel
|Tarla
80,31 m² daimi irtifak
75,54 m² geçici irtifak
|22
|2025/360
|Yaşar Kesim
|Hasanlar
|112 ada 6 parsel
|Tarla
64,57 m² daimi irtifak
116,06 m² geçici irtifak
|23
|2025/361
|İbrahim Pank
|Hasanlar
|112 ada 7 parsel
|Tarla
6,90 m² daimi irtifak
100,68 m²geçici irtifak
|24
|2025/362
|Yaşar Sarıdiken
|Hasanlar
|112 ada 8 parsel
|Tarla
|73,54 m² geçici irtifak
|25
|2025/363
|Rahmi Kendirci, Hasan Kendirci
|Hasanlar
|111 ada 31 parsel
|Tarla
185,37 m² daimi irtifak
2,66 m² geçici irtifak
|26
|2025/364
|Sulhiye Çakır, Ruhi Berri Çetin, Deniz Çetin, Zorbay Çetin, Mukadder Çetin, Fatma Şengül Çetin, Hüseyin Taner Çetin, Ezgi Çetin, Berna Çetin, Canan Çetin
|Hasanlar
|112 ada 1 parsel
|Tarla
195,01 m² daimi irtifak
260,88 m² geçici irtifak
|27
|2025/365
|Kenan Çilbaş, Umut Çilbaş, Hanife Derya Kalyencioğlu, Aynur Yıldız, Adem Öztekin, İbrahim Öztekin, Güllü Öztekin, İbrahim Çiltaş, Sefai Çiltaş, Muzaffer Altıntop, Bahri Altıntop, Ertan Altunbaş, Fatma Altunbaş, İbrahim Altunbaş, Ali Osman Altunbaş, Celal Altunbaş, Cemil Altunbaş, Kemal Gülbahar, Emin Çilbaş, Ayşe Özçetin, Hasan Yıldız, Hüseyin Altunbaş, Ahmet Sarıçiçek, Hüseyin Özçetin, Hasan Özçetin, Hüseyin Çimenezmez, Cafer Öztekin
|Hasanlar
|111 ada 25 parsel
|Tarla
21,60 m² daimi irtifak
643,70 m² geçici irtifak
|28
|2025/366
|Kenan Çilbaş, Umut Çilbaş, Hanife Derya Kalyencioğlu, Ezgi Öznakip, Esra Sude Öznakip, Ergün Öznakip, Kezban Öznakip, Remzi Gülbahar, Sultan Akay, İbrahim Çiltaş, Sefai Çiltaş, Özcan Altunbaş, Cemal Altunbaş, Fatma Altunbaş, İbrahim Altunbaş, Ali Osman Altunbaş, Celal Altunbaş, Cemil Altunbaş, Ertan Altunbaş, Emin Çilbaş, Ayşe Özçetin, Hüseyin Altunbaş, Necati Gülbahar, Kemal Gülbahar, Ahmet Öznakip, Muzaffer Öznakip, Cafer Öztekin
|Hasanlar
|111 ada 28 parsel
|Tarla
217,11 m² daimi irtifak
980,82 m² geçici irtifak
|29
|2025/367
|Recai Uzun, Mustafa Uzun, Ali Uzun, Hüseyin Uzun, Hatice Nur Uzun, Bülent Uzun, Özge Aktaş, Fatma Uzun
Küçüksazye
Küçüksazye
127 ada 25 parsel
127 ada 24 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
77,06 m² mülkiyet hakkı
64,21 m² mülkiyet hakkı
|30
|2025/368
|Sevilay Dursun, Penpe Bitik, Hüseyin Bayram,
Küçüksazye
Küçüksazye
127 ada21 parsel
127 ada 20 parsel
Kanal ve İşletme Bakım yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
203,66 m² mülkiyet hakkı
134,30 m² mülkiyet hakkı
|31
|2025/369
|Ali İlhan
Küçüksazye
Küçüksazye
127 ada 17 parsel
127 ada 16 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım yolu
87,32 m² mülkiyet hakkı
83,67 m² mülkiyet hakkı
|32
|2025/370
|Fahri Erdoğan, Ömer Erdoğan, İrfan Dursun
|Küçüksazye
|127 ada 13 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|1180,44 m² mülkiyet hakkı
|33
|2025/371
|Ülviye Kaymakcı, Ahmet Nuhoğlu,
|Küçüksazye
|125 ada 415 parsel
|Tarla
|27,62 m² daimi irtifak
|34
|2025/372
|Satı Kanbur, Müzeyyen Keskin, Şenel Kanbur, Gülhan Kanbur, Emirhan Kanbur, Buğlem Kardelen Kanbur, Emine Kanbur, İlknur Üçler, Mehmet Çelik, Yılmaz Çelik, Sonay Çelik, Hatice Özver, Şengül Ayhan, Nazife Ataman, Zeynep Çelik
Küçüksazye
Küçüksazye
Küçüksazye
Küçüksazye
125 ada 457 parsel
125 ada 456 parsel
125 ada 455 parsel
125 ada 461 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
Kanal ve İşletme Bakım Yolu
289,24 m² mülkiyet hakkı
239,58 m² mülkiyet hakkı
56,94 m² mülkiyet hakkı
6,28 m² mülkiyet hakkı
|35
|2025/373
|Ayşe Mert, Fatma Kanbur, Faik Mert, Sefai Mert, Pakize Mert, Tahir Mert
|Küçüksazye
|125 ada 525 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım Yolu
|1539,68 m² mülkiyet hakkı