T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 11.10.2025 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO :
2025/277 Esas

 Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Gamze Küçükay'ın tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 25/07/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez

Sıra NoEsas NoDavalılarKöyAda ParselTaşınmazın CinsiKamulaştırılacak Alan (m²)
12025/277Ekrem Basma, Hüseyin BasmaEpçilerkadı101 ada 108 ParselTarla256,95 m² mülkiyet hakkı
22025/278Nesrin Yelken, Namık Yelken, Şennur Yelken, Mualla Yelken, İclal Bensiz, Ayşe Yelken, Ziya Yelken
Epçilerkadı

Epçilerkadı
101 ada 397 parsel

101 ada 402 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım yolu
1309,51 m² mülkiyet hakkı

109,12 m² mülkiyet hakkı
32025/279Şenol Gülbal, Şengül Özpehlivan, Zeynep Aksu, Ahmet Gülbal, Emire Gülbal
Epçilerkadı

Epçilerkadı

Epçilerkadı
101 ada 392 parsel

101 ada 394 parsel

101 ada 393 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu
190,30 m² mülkiyet hakkı

94,56 m² mülkiyet hakkı

39,86 m² mülkiyet hakkı
42025/342Halil Altınbaş, Cafer Öztekin, Hüseyin Altunbaş Ayşe Özçetin, Emin Çilbaş, Özcan Altunbaş, Sefai Çiltaş, İbrahim Çiltaş, Güllü Öztekin, İbrahim Öztekin, Adem Öztekin, Sultan Akay, Remzi Gülbahar, Hanife Derya Kalyencioğlu, Umut Çilbaş, Kenan ÇilbaşHasanlar110 ada 12 parselTarla250,36 m² mülkiyet hakkı
52025/343Ayşe Özçetin, Emin Çilbaş,Çemil Altunbaş, Celal Altunbaş, Ali Osman Altunbaş, İbrahim Altunbaş, Fatma AltunbaşCemal Altunbaş, Ertan Altunbaş, Bahri Altıntop, Muzaffer Altıntop, Sefai Çiltaş, İbrahim Çiltaş, Zeliha Çümenezmez, Ürke Pamuk, Abdullah Ali Çümenezmez, Bahriye Bozkır, Mukaddes Yücetaş, Güllü Öztekin, İbrahim Öztekin, Adem Öztekin, Aynur Yıldız, Hanife Derya Kalyencioğlu,Umut Çilbaş, Kenan ÇilbaşHasanlar110 ada 13 parselTarla
640,13 m² mülkiyet hakkı

223,41 m² daimi irtifak

642,67 m² geçici irtifak
62025/344Ahmet Öznakip, Muzaffer Öznakip, Hüseyin Altunbaş,Kemal Gülbahar, Necati Gülbahar, Selahaddin Öztekin, Cemil Altunbaş,Celal Altunbaş, Ali Osman Altunbaş, İbrahim Altunbaş , Fatma altunbaş, Cemal Altunbaş, Ertan Altunbaş, Sultan Akay ,Remzi Gülbahar, Kezban Öznakip, Ergün Öznakip, Esra Sude Öznakip, Ezgi ÖznakipHasanlar110 ada 28 parselTarla116,61 m² mülkiyet hakkı
72025/345Mehmet KendirciHasanlar110 ada 31 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu83,80 m² mülkiyet hakkı
82025/346Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız, Emin Çilbaş, Sefai Çiltaş, İbrahim Çiltaş, Aynur Yıldız, Kadir GündoğduHasanlar110 ada 35 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu276,33 m² mülkiyet hakkı
92025/347Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız, Emin Çilbaş, Sefai Çiltaş, İbrahim Çiltaş, Aynur YıldızHasanlar110 ada 36 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu20,91 m² mülkiyet hakkı
102025/348İsmail Özçetin, Hasan Özçetin, Hüseyin Çimenezmez, Bahri Altıntop, Muzaffer AltıntopHasanlar110 ada 38 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu
62,68 m² mülkiyet hakkı

37,08 m² daimi irtifak
112025/349İsmail Özçetin, Hasan Özçetin, Hüseyin Çimenezmez, Bahri Altıntop, Muzaffer AltıntopHasanlar110 ada 39 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu37,08 m² daimi irtifak
122025/350Muzaffer Altıntop, Hüseyin Çimenezmez, Mehmet oğlu İbrahim Karataş, Hasan Özçetin, İsmail Özçetin, Hatice Bozkurt, Yaşar Kesim, Emine Sucu, Hava Kafar, Rukiye Şenol, İbrahim Kesim, Hanife Karataş, Bahri Altıntop, Sefai Çiltaş, İbrahim Çiltaş, Hatice Sarıçiçek, Havva Altındağ, Melahat Bayı, İbrahim TepeHasanlar110 ada 41 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu152,97 m² mülkiyet hakkı
132025/351Fatma Tepe, Havva Altındağ, İbrahim Tepe, Melahat Bayı, Fatma TepeHasanlar110 ada 43 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu280,12 m² mülkiyet hakkı
142025/352Hüseyin Çimenezmez, Emin Çilbaş, Muzaffer Altıntop, Bahri Altıntop, Sefai Çiltaş, İbrahim ÇiltaşHasanlar110 ada 46 parselTarla138,83 m² mülkiyet hakkı
152025/353Hüseyin Çimenezmez, Ahmet oğlu Ahmet Güngör, Yaşar Kesim, Emine Sucu, Hava Kafar, Rukiye Şenol, İbrahim Kesim, Hatice Sarıçiçek, Bahri Altıntop, Muzaffer Altıntop, Hanife Gündoğdu, Kadir Gündoğdu, Mehmet Gündoğdu, Fatma Altunbaş, Zeynep PamukHasanlar111 ada 18 parselTarla
47,89 m² daimi irtifak

125,12 m² geçici irtifak
162025/354Orhan KendirciHasanlar111 ada 19 parselTarla1,37 m² daimi irtifak
172025/355Hasan oğlu Ahmet Sarıçiçek, Emin ÇilbaşHasanlar111 ada 22 parselTarla19,93 m² mülkiyet hakkı
182025/356Cafer Öztekin, Ahmet Öznakip, Muzaffer Öznakip, Hüseyin Altunbaş, Kemal Gülbahar, Cemil Altunbaş, Ertan Altunbaş, Güllü Öztekin, İbrahim Öztekin, Adem Öztekin, Sultan Akay, Remzi Gülbahar, Kezban Öznakip, Ergün Öznakip, Esra Sude Öznakip, Ezgi ÖznakipHasanlar111 ada 23 parselTarla
289,22 m² daimi irtifak hakkı

603,57 m² geçici irtifak
192025/357Kenan Çilbaş, Umut Çilbaş, Hanife Derya Kalyencioğlu, Sefai Çiltaş, Zeynep Pamuk, Fatma Altunbaş, Mehmet Gündoğdu, Kadir Gündoğdu, Hanife Gündoğdu, Mukaddes Yücetaş, Bahriye Özkır, Abdullah Ali Çümenezmez, Ürke Pamuk, Zeliha Çümenezmez, İbrahim Çiltaş, Muzaffer Altıntop, Bahri Altıntop, Ertan Altunbaş, Cemal Altunbaş, Fatma Altunbaş, İbrahim Altunbaş, Ali Osman Altunbaş, Celal Altunbaş, Cemil Altunbaş, Emin Altunbaş, Emin Çilbaş, Ayşe Özçetin, Hüseyin Altunbaş, Mehmet Güngör, İsmail Özçetin, Hasan Özçetin, Ahmet SarıçiçekHasanlar111 ada 24 parselTarla
107,92 m² daimi irtifak

281,34 m² geçici irtifak
202025/358Havva Altındağ, Fatma Tepe, Melahat Bayı, İbrahim Tepe, Hatice Sarıçiçek, Hanife Karataş, İbrahim Kesim, Rukiye Şenol, Hava Kafar, Emine Sucu, Yaşar KesimHasanlar112 ada 9 parselTarla65,08 m² geçici irtifak
212025/359Mehmet ÖzcivanHasanlar112 ada 4 parselTarla
80,31 m² daimi irtifak

75,54 m² geçici irtifak
222025/360Yaşar KesimHasanlar112 ada 6 parselTarla
64,57 m² daimi irtifak

116,06 m² geçici irtifak
232025/361İbrahim PankHasanlar112 ada 7 parselTarla
6,90 m² daimi irtifak

100,68 m²geçici irtifak
242025/362Yaşar SarıdikenHasanlar112 ada 8 parselTarla73,54 m² geçici irtifak
252025/363Rahmi Kendirci, Hasan KendirciHasanlar111 ada 31 parselTarla
185,37 m² daimi irtifak

2,66 m² geçici irtifak
262025/364Sulhiye Çakır, Ruhi Berri Çetin, Deniz Çetin, Zorbay Çetin, Mukadder Çetin, Fatma Şengül Çetin, Hüseyin Taner Çetin, Ezgi Çetin, Berna Çetin, Canan ÇetinHasanlar112 ada 1 parselTarla
195,01 m² daimi irtifak

260,88 m² geçici irtifak
272025/365Kenan Çilbaş, Umut Çilbaş, Hanife Derya Kalyencioğlu, Aynur Yıldız, Adem Öztekin, İbrahim Öztekin, Güllü Öztekin, İbrahim Çiltaş, Sefai Çiltaş, Muzaffer Altıntop, Bahri Altıntop, Ertan Altunbaş, Fatma Altunbaş, İbrahim Altunbaş, Ali Osman Altunbaş, Celal Altunbaş, Cemil Altunbaş, Kemal Gülbahar, Emin Çilbaş, Ayşe Özçetin, Hasan Yıldız, Hüseyin Altunbaş, Ahmet Sarıçiçek, Hüseyin Özçetin, Hasan Özçetin, Hüseyin Çimenezmez, Cafer ÖztekinHasanlar111 ada 25 parselTarla
21,60 m² daimi irtifak

643,70 m² geçici irtifak
282025/366Kenan Çilbaş, Umut Çilbaş, Hanife Derya Kalyencioğlu, Ezgi Öznakip, Esra Sude Öznakip, Ergün Öznakip, Kezban Öznakip, Remzi Gülbahar, Sultan Akay, İbrahim Çiltaş, Sefai Çiltaş, Özcan Altunbaş, Cemal Altunbaş, Fatma Altunbaş, İbrahim Altunbaş, Ali Osman Altunbaş, Celal Altunbaş, Cemil Altunbaş, Ertan Altunbaş, Emin Çilbaş, Ayşe Özçetin, Hüseyin Altunbaş, Necati Gülbahar, Kemal Gülbahar, Ahmet Öznakip, Muzaffer Öznakip, Cafer ÖztekinHasanlar111 ada 28 parselTarla
217,11 m² daimi irtifak

980,82 m² geçici irtifak
292025/367Recai Uzun, Mustafa Uzun, Ali Uzun, Hüseyin Uzun, Hatice Nur Uzun, Bülent Uzun, Özge Aktaş, Fatma Uzun
Küçüksazye

Küçüksazye
127 ada 25 parsel

127 ada 24 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu
77,06 m² mülkiyet hakkı

64,21 m² mülkiyet hakkı
302025/368Sevilay Dursun, Penpe Bitik, Hüseyin Bayram,
Küçüksazye

Küçüksazye
127 ada21 parsel

127 ada 20 parsel
Kanal ve İşletme Bakım yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu
203,66 m² mülkiyet hakkı

134,30 m² mülkiyet hakkı
312025/369Ali İlhan
Küçüksazye

Küçüksazye
127 ada 17 parsel

127 ada 16 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım yolu
87,32 m² mülkiyet hakkı

83,67 m² mülkiyet hakkı
322025/370Fahri Erdoğan, Ömer Erdoğan, İrfan DursunKüçüksazye127 ada 13 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu1180,44 m² mülkiyet hakkı
332025/371Ülviye Kaymakcı, Ahmet Nuhoğlu,Küçüksazye125 ada 415 parselTarla27,62 m² daimi irtifak
342025/372Satı Kanbur, Müzeyyen Keskin, Şenel Kanbur, Gülhan Kanbur, Emirhan Kanbur, Buğlem Kardelen Kanbur, Emine Kanbur, İlknur Üçler, Mehmet Çelik, Yılmaz Çelik, Sonay Çelik, Hatice Özver, Şengül Ayhan, Nazife Ataman, Zeynep Çelik
Küçüksazye

Küçüksazye

Küçüksazye

Küçüksazye
125 ada 457 parsel

125 ada 456 parsel

125 ada 455 parsel

125 ada 461 parsel
Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu

Kanal ve İşletme Bakım Yolu
289,24 m² mülkiyet hakkı

239,58 m² mülkiyet hakkı

56,94 m² mülkiyet hakkı

6,28 m² mülkiyet hakkı
352025/373Ayşe Mert, Fatma Kanbur, Faik Mert, Sefai Mert, Pakize Mert, Tahir MertKüçüksazye125 ada 525 parselKanal ve İşletme Bakım Yolu1539,68 m² mülkiyet hakkı
ilangovtr
Basın No: ILN02309808