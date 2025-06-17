T.C. BAŞKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

DOSYA NO

:

2022/486 Esas





KARAR NO

:

2023/531





5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 30/11/2023 tarihli ilamı ile 10 ay hapis, 20 TL Adli Para Cezası, TCK 51 kararı verilen Abbasgholı oğlu, 05/08/1969 Tahran doğumlu

ALLAHGHOLI ELIKAEI

tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan Gümrük Müdürlüğünün istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.





1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla

İLANEN TEBLİĞİNE

,





2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İLAN OLUNUR