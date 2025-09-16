T.C. BATMAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2019/706

KARAR NO

:

2022/188





Davalı

:

1- İSMET BORA

Davacı

:

2- NERMİN BORA





Davacı Ali Can Karsak'ın mahkememizde açmış olduğu Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :1

-Davanın

KABULÜ

ile; Siirt İli, Baykan İlçesi, Atabağı Mahallesi, Cilt No:*, Hane No:**,BSN:***'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Valide kızı 18/02/19** Batman doğumlu,

26*******40

T.C. kimlik nolu davacı

NERMİN BORA

ile aynı yer BSN:**'de nüfusa kayıtlı Abdullah ve Raife oğlu, 01/01/19** Baykan doğumlu,

50*******74

T.C. kimlik nolu davalı

İSMET BORA'NIN

TMK 166/1 maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile

BOŞANMALARINA,





2-

Tahsilde tekerrür olmaması kaydıyla; davacı asil için dava tarihinden itibaren aylık

300,00TL

tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakası olarak devamına,

fazlaya dair istemin reddine,





3-

Tarafların müşterek çocuğu

27*******26

TC kimlik no'lu

ABDULLAH BORA'nın

velayetinin davacı anneye verilmesine,





4

-Velayeti davacı anneye verilen müşterek çocuk ile davalı baba arasında aşağıdaki gibi şahsi münasebet tesisine;





-

Tarafların müşterek çocuğun her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi günü saat 10:00'den aynı gün akşamı 18.00'e kadar, Ramazan Bayramı'nın 2. günü sabah saat 10:00'den aynı gün akşamı saat 18:00'e kadar, Kurban bayramının 2. Günü sabah Saat 10:00'dan aynı gün akşamı saat 18:00'e kadar davalı baba yanında kalmasına, bu süredeki masrafların davalı baba tarafından karşılanmasına,





5-

Tahsilde tekerrür olmaması kaydıyla, müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren aylık

350,00TL

tedbir nafakasının davalıdan alınarak velayeten davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden sonra nafakasının iştirak nafakası olarak devamına,

fazlaya dair istemin reddine,





6-

Velayetleri kendisine tevdi edilen tarafa 4721 sayılı MK'nun 353. maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren çocukların mal varlığı varsa bunun dökümünü gösteren bir defteri üç ay içinde mahkememize vermesi ve varsa mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri mahkememize bildirmek zorunda olduğunun ihtar edilmesine,

(ihtar edildi),





7-

Dava açılırken alınması gereken 44,40 TL başvurma harcı ve karar tarihi itibariyle harçlar kanunu uyarınca alınması gereken 80,70 TL karar ilam harcı olmak üzere toplam 125,10 TL'nin davalıdan alınarak

hazineye irat kaydına,





8

-Suç üstü ödeneğinden yapılan 125,00 TL tebligat masrafı, 3,50 TL dosya masrafı ve 2.022,05 TL ilanen tebligat masrafı olmak üzere toplam 2.150,55 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak

hazineye gelir kaydına,





9-

Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 5.100,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





10-

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333. Maddesi ve 30196 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesinin 5. Maddesi uyarınca karar kesinleştikten ve karardan sonra sarf edilecek giderler düşüldükten sonra davacının ve davalının yatırmış olduğu gider avansından artan kısmın, davacı ve davalı tarafından hesap numarası bildirildiği takdirde iadenin elektronik ortamda hesaba aktarılmak suretiyle yapılmasına, hesap numarası bildirilmemiş ise masrafın gider avansından karşılanmak suretiyle PTT merkez veya iş yeri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilmesine,





11

-Karardan iki nüshasının kesinleştikten sonra nüfus kaydına işlenmek üzere

Batman Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,





Dair, davacı vekili ile davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren

2 HAFTA İÇERİSİNDE

Mahkememize veya yargı çevresi dışında ise Mahkememize gönderilmek üzere dengi bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi suretiyle

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri

nezdinde

İSTİNAF

kanun yolu açık olmak üzere açık duruşmada verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.



