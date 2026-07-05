Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 05.07.2026 00:01

T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3 Adet Otoparkın İşletilmek Üzere Kiralama İhalesi
İhale Konusu:
Aşağıda listede belirtilen yerlerin 10(on) yıllığına kiraya verilmesi ihalesi.
İhale Usulü/Yeri/Tarihi/Saati:
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun tabloda belirtilen usulleri ile, Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa/İstanbul (Bayrampaşa Belediyesi Hizmet Binası, Kat:3, Toplantı Salonu) adresinde, tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, ayrı ayrı ihale yapılacaktır.
İhale:
Söz konusu ihaleler için ayrı ayrı, kira süresinin sonuna kadarki toplam kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun Ek Madde 1 (Ek: 24/6/2026-7587/15 md.) hükmü uyarınca %10’u tutarında geçici teminat yatırılacaktır. Şartname, tabloda belirtilen bedeller karşılığında Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (6. Kat) satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz incelenebilir.

    İhaleye katılım sağlamak isteyenlerin 14.07.2026 tarihinde saat 17:00’a kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaatları gerekmektedir. İstekliler başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile İdaremize gönderebilir ancak ihale evraklarının teslim saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ulaşmaması halinde bu gecikmeden İdare sorumlu değildir.

Sıra No
1
2
3
Kiraya Verilecek Yer

Altıntepsi Mahallesi, Uygur Caddesi, No:2/1 Bayrampaşa adresinde yer alan 393 küçük araç,59 büyük araç kapasiteli “Arda Turan Zemin Altı Otoparkı” işletilmesi

Muratpaşa Mahallesi, 10. Sokak, No:11, Bayrampaşa adresinde yer alan 326 araç kapasiteli “Muzaffer Öztekin Parkı Zemin Altı Otoparkı” işletilmesi

Yenidoğan Mahallesi, Sahabeler Caddesi, No:15, Bayrampaşa adresinde yer alan 88 araç kapasiteli “Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Zemin Altı Otoparkı” işletilmesi

Niteliği
OtoparkOtopark

Otopark

Aylık Muhammen Bedeli

330.000,00 TL + %20 KDV

225.000,00 TL + %20 KDV

115.000,00 TL + %20 KDV

Geçici Teminat Bedeli
3.960.000,00 TL2.700.000,00 TL

1.380.000,00 TL

Şartname Bedeli
7.000,00 TL7.000,00 TL

5.000,00 TL

İhale Usulü
Madde 35/aMadde 35/a

Madde 45

İhale Tarih — Saati16.07.2026 —10:3016.07.2026 —10:40

16.07.2026 —10:50

Katılımcılardan İstenilen Belgeler
    
a)
Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh ve Adli Sicil Kaydı(Gerçek Kişiler)
    
b)
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzlar. (Gerçek-Tüzel Kişiler)
    
c)
Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
    
d)
Vekâleten katılım olması halinde noter tasdikli vekâletname.(Gerçek-Tüzel Kişiler)
    
e)
Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, (Demekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) (Tüzel Kişiler)
    
f)
Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi. Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalıdır.(Gerçek-Tüzel Kişiler)
    
g)
Ticaret Sicil Gazetesi örneği (ilk ve son gazete)(Tüzel Kişiler)
    
h)
Belediyeye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
    
i)
Katılımcının, İstanbul ili Bayrampaşa ilçesi sınırları dahilinde kamu idarelerince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca gerçekleştirilen otopark kiralama ihalesi neticesinde kiralana en az 3 otoparkı son 5 (beş) yıl içerisinde asıl kiracı olarak işlettiğini (alt kiracılık hariç) gösterir resmi yazı ile bu otoparklara ilişkin kira bedellerini süresinde, düzenli ve eksiksiz olarak ödediğini gösterir ilgili idare tarafından düzenlenmiş resmi yazı.
    
j)
Katılımcının, ihale ilan tarihinden önceki son aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre bünyesinde en az 10 (on) temizlik personeli, en az 10 (on) silahlı özel güvenlik görevlisi ve en az 1 (bir) iş sağlığı ve güvenliği uzmanı istihdam ettiğini ve toplamda en az 30 (otuz) sigortalı personel çalıştırdığını, SGK tarafından düzenlenmiş belge veya elektronik ortamdan alınmış doğrulanabilir nitelikteki belge.
Not:
Belgelerin aslı, noter onaylı suretleri veya e-devletten alınmış, kare kodlu ya da barkotlu belgeler kabul edilir.
ilangovtr
Basın No: ILN02503521