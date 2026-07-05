T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

j)

Katılımcının, ihale ilan tarihinden önceki son aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre bünyesinde en az 10 (on) temizlik personeli, en az 10 (on) silahlı özel güvenlik görevlisi ve en az 1 (bir) iş sağlığı ve güvenliği uzmanı istihdam ettiğini ve toplamda en az 30 (otuz) sigortalı personel çalıştırdığını, SGK tarafından düzenlenmiş belge veya elektronik ortamdan alınmış doğrulanabilir nitelikteki belge.