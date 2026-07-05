Giriş Tarihi: 05.07.2026 00:01
T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhaleye katılım sağlamak isteyenlerin 14.07.2026 tarihinde saat 17:00’a kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaatları gerekmektedir. İstekliler başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile İdaremize gönderebilir ancak ihale evraklarının teslim saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ulaşmaması halinde bu gecikmeden İdare sorumlu değildir.
Sıra No
1
2
3
Kiraya Verilecek Yer
Altıntepsi Mahallesi, Uygur Caddesi, No:2/1 Bayrampaşa adresinde yer alan 393 küçük araç,59 büyük araç kapasiteli “Arda Turan Zemin Altı Otoparkı” işletilmesi
Muratpaşa Mahallesi, 10. Sokak, No:11, Bayrampaşa adresinde yer alan 326 araç kapasiteli “Muzaffer Öztekin Parkı Zemin Altı Otoparkı” işletilmesi
Yenidoğan Mahallesi, Sahabeler Caddesi, No:15, Bayrampaşa adresinde yer alan 88 araç kapasiteli “Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Zemin Altı Otoparkı” işletilmesi
Niteliği
|Otopark
|Otopark
Otopark
Aylık Muhammen Bedeli
330.000,00 TL + %20 KDV
225.000,00 TL + %20 KDV
115.000,00 TL + %20 KDV
Geçici Teminat Bedeli
|3.960.000,00 TL
|2.700.000,00 TL
1.380.000,00 TL
Şartname Bedeli
|7.000,00 TL
|7.000,00 TL
5.000,00 TL
İhale Usulü
|Madde 35/a
|Madde 35/a
Madde 45
|İhale Tarih — Saati
|16.07.2026 —10:30
|16.07.2026 —10:40
16.07.2026 —10:50