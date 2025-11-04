T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

: İzmir, Bergama, Durmuşlar Mah.





ADA NO

:

299





PARSEL NO

:

4





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

ADNAN YÖRÜK





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/214 Esas sayısında dava açılmıştır.



