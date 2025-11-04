Giriş Tarihi: 04.11.2025 00:01
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/214 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
: İzmir, Bergama, Durmuşlar Mah.
ADA NO
:
299
PARSEL NO
:
4
MALİKİN ADI VE SOYADI
:
ADNAN YÖRÜK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/214 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.10.2025
