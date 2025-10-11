Giriş Tarihi: 11.10.2025 00:01
T.C. BESNİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN OLUNUR
2022/136
Adıyaman İli Besni İlçesi Üçgöz sınırları içerisinde bulunan kuzeyi köy boşluğu ve 179 ada 1354 parsel ve 177 ada 1356 parsel güneyi şehir yolu, doğusu yol ve 183 ada 1343 parsel batısı yol ve köy boşluğu ile çevrili 259,47 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için İLYAS PAPATYA tarafından mahkememizin 2022/136 Esas dosyası ile tescil davası açmıştır. Dosyaya taraf olmak isteyenlerin veya itirazı olanların 3 ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilan olunur. 17/02/2025
