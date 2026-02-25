Giriş Tarihi: 25.02.2026 00:01
T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2025/371 Esas
Davacı Kefayetullah Vahap Tarafından Davalı Lılıana Lepshokova aleyhine açılan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu; davacının Beyoğlu 48.Noterliği nezdinde düzenleme şeklinde akdedilen 11/10/2022 tarihli 194344 yevmiye numaralı taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden davalının temerrüdü nedeniyle geçerli şekilde döndüğünün tespiti ile sözleşmeye konu taşınmazın tapu kütüğüne konulan satış vaadi şerhinin ve Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 20/2(b) uyarınca konulan devir ve terkin yasağı taahhüdüne ilişkin beyanın terkini talebine ilişkin davaya 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02407634