Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
:
2022/675 Esas
DAVACI:
DENGE VARLIK YÖNETİM ANANOM ŞİRKETİ
İLANEN TEBLİGATYAPILACAK
DAVALI
:
İHSAN YALÇINKAYA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;
Dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından;
Belirlenen gün ve saatte yapılacak duruşmada hazır olmadığınız takdirde, takip edilmeyen dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar olunur.
Ön inceleme
Duruşma Günü: 30/09/2025 günü saat: 09:55'da
duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02243722
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