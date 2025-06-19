T.C. BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

:

2022/675 Esas





DAVACI:

DENGE VARLIK YÖNETİM ANANOM ŞİRKETİ





İLANEN TEBLİGATYAPILACAK





DAVALI

:

İHSAN YALÇINKAYA





Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;





Dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından;





Belirlenen gün ve saatte yapılacak duruşmada hazır olmadığınız takdirde, takip edilmeyen dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar olunur.





Ön inceleme

Duruşma Günü: 30/09/2025 günü saat: 09:55'da