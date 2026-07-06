T.C. BEYPAZARI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI





Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Hırkatepe Mahallesi, 104 Ada, 368 Parselin davacı tarafından, kamulaştırılmasına karar verilmiş olup kamulaştırmayı yapan davacı idare, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2026/89 Esas sayısında dava açılmıştır.



