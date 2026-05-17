T.C. BİGA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/155 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





TAŞINMAZIN





Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği

:

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Ulucami mahallesi, Selvilik Mevkii, 273 Ada, 32Parselde (Eski 2698 parsel) kayıtlı, 32.481,97 m2 yüzölçümlü, tapuda Arsa vasıflı, üzerinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Çiftliği olan taşınmazdır. Tapu kaydında Ö**E S***Y K****LU : S***R Kızı adına kayıtlıdır.





Taşınmazın Özellikleri





Rapora konu olan taşınmaz Çanakkale İli Biga İlçesi Karabiga Beldesi mücavir alanı içerisinde olan Ulucamii Mahallesi Selvilik mevkinde Ada/Parsel 273/32 Tapu alanı 32.481,97 m2 Pafta HI8-B-İ1-A-İ nolu taşınmazın bulunduğu parsel kayıtlarda arsa niteliğindedir. Kadastral yola cepheli olup yolun devamı çiftliğin içerisine kadar gelmektedir. İl Özel İdare E-imar sorgusunda taşınmazın bulunduğu alan köy yerleşik içerisinde değildir. Biga İcra Müdürlüğünce yapılan keşifte Karabiga Belediye Başkanlığı Fen İşleri Birimin 18.03.2025 tarih ve E-82295231-000-3892 sayılı yazısında 2012 yılına ait yapı ruhsatı ve yapı kullanmı izin belgesi? bulunduğunu beyan etmiştir. Ayrıca bahsi geçen parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde kalmadığı belirtilmiştir. Parselin bulunduğu yer Örtülüce Köyü mücavir alanına kuş bakış 80 metre Örtülüce yerleşim yerine 4,00 km Karabiga Beldesine 3.50 km Karabiga-Örtülüce köyü arasındaki tali yola ise 630 m uzaklıktadır. En yakın karayoluna tali yol ile 8 km de ulaşılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerden 30 km Biga yerleşim yeri uzaklığı bulunmaktadır.





Taşınmaz arsa üzerinde Subasman Temeli,Büyükbaş Hayvan ahırı,Kuyu, Samanlık, Küçükbaş Hayvan Ağılı,Kuruluk, Bakıcı Evi+Soyunma Odası,Subasman Temeli,Su Deposu, Depo muhdesatlar bulunmaktadır.





10.07.2025 tarihli keşif tarafımızca düzenlenen bedeli 14.03.2025 tarihindeki fiyatlar göz önüne alınarak yapılan hesaplama sonucu 273 ada 32 parselin değeri 48.219.525,75 TL olarak Tespit edilmiştir.





Adresi :

Ulucami Mah.Selvilik Mevkii 273 Ada 32 Parsel Biga / ÇANAKKALE





Yüzölçümü :

32.481,97 m2

Arsa Payı :





İmar Durumu:

Kıymeti :

48.219.525,75 TL

KDV Oranı :

%20





Kaydındaki Şerhler:

Tapu Kaydındaki Gibidir.





Artırma Bilgileri





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/07/2026 - 14:15 => Bitiş Tarih ve Saati:13/07/2026 - 14:15





2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/08/2026 - 14:15 => Bitiş Tarih ve Saati:10/08/2026 - 14:15





13/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)



